تعرف على نتيجة قرعة الدور التمهيدي لـ كأس الرابطة المصرية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لـ كأس الرابطة المصرية في نسختها الثانية لموسم 2022-2023 عن مواجهتين قويتين.

وهذه هي النسخة الثانية من كأس الرابطة، حيث توج فيوتشر بالأولى، وذلك عقب فوزه على غزل المحلة في النهائي.

وجاءت نتيجة قرعة الدور التمهيدي لكأس الرابطة:

أسوان × غزل المحلة

وتقام المباراة يوم 19 نوفمبر الجاري على ملعب أسوان في الثالثة عصرا.

الداخلية × حرس الحدود

وتقام المباراة يوم 19 نوفمبر الجاري على ملعب السويس الجديد في السادسة مساءً.

أسوان 🆚 غزل المحلة الداخلية 🆚 حرس الحدود هكذا جاءت قرعة الدور التمهيدي من #كأس_الرابطة 🏆#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/mk4hgyKLXH — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) November 9, 2022

ويقام الدور التمهيدي بين 4 فرق فقط من أصل 18 في الدوري، بينما يتأهل بقية الفرق (14 فريقا) تلقائيا إلى دور الـ 16.

الفرق الأربعة هم غزل المحلة آخر المتبقيين من صراع الهبوط في الموسم الماضي، والثلاثي الصاعد حديثا الداخلية وحرس الحدود وأسوان.

ويتأهل الفائز من مباراتي الدور التمهيدي لينضم لدور الـ 16 من المسابقة.

نظام البطولة يأتي بخروج الفريق الخاسر من الدور التمهيدي، على غير النسخة الماضية.

تقام مباريات البطولة بداية من 19 من الشهر ذاته.