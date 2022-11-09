تعرف على نتيجة قرعة الدور التمهيدي لـ كأس الرابطة المصرية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 13:32

كتب : FilGoal

كأس الرابطة المصرية المحترفة

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لـ كأس الرابطة المصرية في نسختها الثانية لموسم 2022-2023 عن مواجهتين قويتين.

وهذه هي النسخة الثانية من كأس الرابطة، حيث توج فيوتشر بالأولى، وذلك عقب فوزه على غزل المحلة في النهائي.

وجاءت نتيجة قرعة الدور التمهيدي لكأس الرابطة:

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أسوان × غزل المحلة

وتقام المباراة يوم 19 نوفمبر الجاري على ملعب أسوان في الثالثة عصرا.

الداخلية × حرس الحدود

وتقام المباراة يوم 19 نوفمبر الجاري على ملعب السويس الجديد في السادسة مساءً.

ويقام الدور التمهيدي بين 4 فرق فقط من أصل 18 في الدوري، بينما يتأهل بقية الفرق (14 فريقا) تلقائيا إلى دور الـ 16.

الفرق الأربعة هم غزل المحلة آخر المتبقيين من صراع الهبوط في الموسم الماضي، والثلاثي الصاعد حديثا الداخلية وحرس الحدود وأسوان.

ويتأهل الفائز من مباراتي الدور التمهيدي لينضم لدور الـ 16 من المسابقة.

نظام البطولة يأتي بخروج الفريق الخاسر من الدور التمهيدي، على غير النسخة الماضية.

تقام مباريات البطولة بداية من 19 من الشهر ذاته.

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