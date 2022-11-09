علي فوزي: حزين لغيابي عن منتخب مصر.. وشلبي سينجح مع الزمالك

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

علي فوزي

يرى علي فوزي الظهير الأيمن لنادي إنبي أنه يستحق الحصول على فرصة الانضمام لمنتخب مصر.

وقال فوزي عبر المحور: "أشعر بالحزن لعدم استدعائي لمنتخب مصر. أقدم مباريات كبيرة وأظهر بشكل جيد جيدا وأنتظر الفرصة في كل معسكر ولكن لا يتم استدعائي".

وأضاف "الموسمين الماضيين قدم مستوى ثابت بشهادة الكثير، وتلقيت اتصالات من وسائل الإعلام في أكثر من مرة تبلغتي بأني قريب من اختيارات الأجهزة الفنية لمنتخب مصر".

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وتابع "كان لدي اعتقاد أن الأندية الجماهيرية تملك الأولوية في اختيارات منتخب مصر، ولكن الوضع مختلف في الفترة الأخيرة وأعتقد أني استحق الفرصة".

ويلعب علي فوز ضمن صفوف إنبي منذ صيف 2016 وخاض 180 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 12 آخرين.

وعن مصطفى شلبي زميله السابق أوضح "مصطفى شلبي يملك الشجاعة والشخصية وخلال مباريات قليلة سيفرض نفسه. مصطفى شلبي سينجح مع الزمالك".

وتعاقد الزمالك مع مصطفى شلبي بداية الموسم الجاري قادما من صفوف إنبي.

علي فوزي مصطفى شلبي الزمالك إنبي
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