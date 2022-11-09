موندو ديبورتيفو: ليفاندوفسكي مهدد بالغياب 3 مباريات

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 12:49

كتب : FilGoal

طرد ليفاندوفسكي - برشلونة ضد أوساسونا

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن إمكانية غياب روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة عن مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري.

وحقق برشلونة الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدفا واحد في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وخلال المباراة تعرض ليفاندوفسكي للطرد بعد تلقي بطاقتين صفراوين في الشوط الأول.

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الطرد بكل تأكيد سيعني غياب ليفاندوفسكي عن المباراة المقبلة والتي ستكون بعد كأس العالم ضد إسبانيول في الجولة الـ 15.

وفقا لموندو ديبورتيفو فإن غياب ليفاندوفسكي قد يستمر لثلاثة مباريات في الدوري لأن حكم المباراة قد كتب في تقريره أن اللاعب البرتغالي قد أشار بإشارات غير لائقة تعبر عن رفضه للقرار أثناء خروجه للمعب ومرة ثانية تجاح الحكم الرابع.

وفي حال ثبت اتهام ليفاندوفسكي فإنه قد يصبح معرضا للإيقاف لمدة ثلاثة مباريات ما يعني إمكانية غيابه عن مواجهتي أتليتكو مدريد وريال بيتيس عقب نهاية كأس العالم.

وسجل ليفاندوفسكي حتى الآن 13 هدفا مع برشلونة في الدوري خلال 14 مباراة منذ انضمامه للفريق ويحتل صدارة قائمة الهدافين.

ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مؤقتا مع ريال مدريد إلى 5 نقاط قبل أن يواجه الملكي فريق قادش في نفس الجولة.

وضمن الفريق أن يبقى في المركز الأول حتى نهاية كأس العالم 2022.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة الدوري الإسباني أتليتكو مدريد
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