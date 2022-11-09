مروان داوود: فكرت في الاعتزال بعد الرحيل عن الأهلي

كشف مروان داوود لاعب نادي إنبي عن تفكيره في اعتزال كرة القدم عقب رحيله عن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

مروان داوود النادي : إنبـي

وبدأ مروان مسيرته مع قطاع الناشئين في الأهلي حتى عامه الـ18 قبل أن ينتقل لنادي الشمس ومنه إلى إنبي في الموسم الماضي.

وقال مروان داوود عبر قناة المحور: "بعد الرحيل عنالأهلي كنت أشعر بالإحباط وفكرت في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي. كان عمري في ذلك التوقيت 18 عاما لكن والدي تحدث معي وقال لي لن تخسر شيئا إذا حاولت مجددا في ناد آخر".

وتابع "بعد تفكير طويل قررت الاستمرار في الملاعب وانتقلت لنادي الشمس ولعبت بالدرجة الثانية وهبطنا للدرجة الثالثة ما جعلني أشعر بإحباط جديد قبل أن يتم انتقالي إلى إنبي"

وعن الأفضل في الدوري المصري أوضح "علي معلول لاعب الأهلي وأحمد فتوح ظهير الزمالك هما الأفضل في هذا المركز بالدوري".

ولعب صاحب الـ25 عاما مع إنبي 13 مباراة وصنع هدف وحيد.

وعلى المستوى الدولي لعب مروان داوود مباراتان تحت قيادة كارلوس كيروش وسجل هدفا في كأس العرب قبل أن يتعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي.