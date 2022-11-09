بيدري يعلق على طرد بيكيه ضد أوساسونا.. وألونسو يكشف عن رأيه في مركزه الجديد

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

بيدري

يرى بيدري لاعب برشلونة أن جيرارد بيكيه زميله في الفريق قام بفعل طبيعي باحتجاجه على الحكم قبل أن يتم طرده بين شوطي مباراة أوساسونا.

وشدد ماركوس ألونسو لاعب الفريق على أنه سيلعب في أي مكان يطلب منه، إذ أنه يشارك كقلب دفاع وهو في الأصل ظهير أيسر.

وحقق برشلونة فوزا صعبا على أوساسونا بهدفين مقابل هدفا واحد في المباراة التي أقيمت خارج ملعبه في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
مدافع كريستال بالاس يغيب عن أمريكا في كأس العالم ليكيب: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم بيريز: أنشيلوتي هو المدرب المثالي لـ ريال مدريد.. وتصويت الأساطير لي يزيدني فخرا رافينيا: توقعت خروج حارس أوساسونا من مرماه لذلك فكرت بسرعة

وقال ألونسو في تصريحات لصحيفة سبورت: "حصلنا على ثلاث نقاط مهمين وذلك الفوز يجب أن يساعدنا على النمو كفريق".

وتابع "أنا ألعب في المكان الذي يطلبه مني المدرب وأحاول دائما أن أقدم أفضل ما لدي، اليوم أظهرنا شخصية كبيرة ولم نستسلم أبدا أو نفقد الأمل".

واستمر "لا يزال لدينا الكثير على الرغم من أهمية الفوز من أجل أن نواجه التوقف الدولي ونحن متصدرين الدوري والآن علينا أن نرتاح ونستمتع بما حققناه للعودة بشكل أقوى".

كما تحدث بيدري عن المباراة قائلا: "لقد كانت صعبة جدا وزادت صعوبتها بالطرد وكان انتصارا للشخصية لأننا عرفنا كيف نبقى سويا ونصنع الفرص ونسجلها".

وتابع "عقب الاستراحة كنا نعرف أنه علينا أن نظهر بشكل قوي دفاعيا وأننا سنحصل على بعض الفرص وفي المرة الأولى تمكنا من التسجيل وهذا أعطانا المزيد من الثقة".

وأضاف "أوساسونا وضع المزيد من الكثافة في الملعبهم فريق قوي وكنا نعرف أن المباراة ستكون كذلك وطرد ليفاندوفسكي جعلها أكثر صعوبة".

وأتم "طرد بيكيه؟ عندما تعشر أن هناك شيء غير عادل يجب أن تحتج هذا أمر من الممكن أن يحدث".

وسجل بيدري الهدف الأول لبرشلونة مع بداية الشوط الثاني.

ووسع برشلونة الفارق في الصدارة بينه وبين ريال مدريد إلى خمس نقاط وضمن الفريق أن يبقى في المركز الأول حتى نهاية كأس العالم 2022

ماركوس ألونسو برشلونة بيدري أوساسونا الدوري الإسباني
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: ليفاندوفسكي مهدد بالغياب 3 مباريات رافينيا: توقعت خروج حارس أوساسونا من مرماه لذلك فكرت بسرعة تشافي: فخور بفريقي ونشعر بالأذى من هذا الأمر بعشرة لاعبين.. برشلونة يتمسك بالصدارة بفوز قاتل على أوساسونا في آخر مباراة له مع برشلونة.. طرد بيكيه انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة.. نهاية المباراة تشكيل برشلونة - بيكيه على مقاعد البدلاء أمام أوساسونا.. وكريستينسن أساسي أنشيلوتي: كان يجب أن نغير الاستراتيجية.. والكل عدا أسينسيو كانوا أقل من مستواهم
أخر الأخبار
قائمة كرواتيا النهائية - مودريتش مع كتيبة البونديسليجا يقودون أحلام الناريون في كأس العالم 20 دقيقة | قطر 2022
قائمة سويسرا النهائية - 7 لاعبين لأول مرة في كأس العالم.. وشاكيري على رأس الاختيارات 30 دقيقة | قطر 2022
علي فوزي: حزين لغيابي عن منتخب مصر.. وشلبي سينجح مع الزمالك 36 دقيقة | الكرة المصرية
موندو ديبورتيفو: ليفاندوفسكي مهدد بالغياب 3 مباريات 38 دقيقة | الدوري الإسباني
مروان داوود: فكرت في الاعتزال بعد الرحيل عن الأهلي 47 دقيقة | الكرة المصرية
كأس العالم - كوريا الجنوبية.. طفل ألهمه الإنجاز ليصبح القائد ساعة | قطر 2022
بيدري يعلق على طرد بيكيه ضد أوساسونا.. وألونسو يكشف عن رأيه في مركزه الجديد ساعة | الدوري الإسباني
كأس العالم - أهن جونج هوان.. هدف ذهبي "غيّر حياتي" ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 4 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح