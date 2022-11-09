بيدري يعلق على طرد بيكيه ضد أوساسونا.. وألونسو يكشف عن رأيه في مركزه الجديد

يرى بيدري لاعب برشلونة أن جيرارد بيكيه زميله في الفريق قام بفعل طبيعي باحتجاجه على الحكم قبل أن يتم طرده بين شوطي مباراة أوساسونا.

وشدد ماركوس ألونسو لاعب الفريق على أنه سيلعب في أي مكان يطلب منه، إذ أنه يشارك كقلب دفاع وهو في الأصل ظهير أيسر.

وحقق برشلونة فوزا صعبا على أوساسونا بهدفين مقابل هدفا واحد في المباراة التي أقيمت خارج ملعبه في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وقال ألونسو في تصريحات لصحيفة سبورت: "حصلنا على ثلاث نقاط مهمين وذلك الفوز يجب أن يساعدنا على النمو كفريق".

وتابع "أنا ألعب في المكان الذي يطلبه مني المدرب وأحاول دائما أن أقدم أفضل ما لدي، اليوم أظهرنا شخصية كبيرة ولم نستسلم أبدا أو نفقد الأمل".

واستمر "لا يزال لدينا الكثير على الرغم من أهمية الفوز من أجل أن نواجه التوقف الدولي ونحن متصدرين الدوري والآن علينا أن نرتاح ونستمتع بما حققناه للعودة بشكل أقوى".

كما تحدث بيدري عن المباراة قائلا: "لقد كانت صعبة جدا وزادت صعوبتها بالطرد وكان انتصارا للشخصية لأننا عرفنا كيف نبقى سويا ونصنع الفرص ونسجلها".

وتابع "عقب الاستراحة كنا نعرف أنه علينا أن نظهر بشكل قوي دفاعيا وأننا سنحصل على بعض الفرص وفي المرة الأولى تمكنا من التسجيل وهذا أعطانا المزيد من الثقة".

وأضاف "أوساسونا وضع المزيد من الكثافة في الملعبهم فريق قوي وكنا نعرف أن المباراة ستكون كذلك وطرد ليفاندوفسكي جعلها أكثر صعوبة".

وأتم "طرد بيكيه؟ عندما تعشر أن هناك شيء غير عادل يجب أن تحتج هذا أمر من الممكن أن يحدث".

وسجل بيدري الهدف الأول لبرشلونة مع بداية الشوط الثاني.

ووسع برشلونة الفارق في الصدارة بينه وبين ريال مدريد إلى خمس نقاط وضمن الفريق أن يبقى في المركز الأول حتى نهاية كأس العالم 2022