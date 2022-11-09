مدافع كريستال بالاس يغيب عن أمريكا في كأس العالم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 11:36

كتب : FilGoal

أمريكا

تلقى منتخب أمريكا ضربة موجعة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وأعلن كريس ريتشاردس مدافع كريستال بالاس عبر إنستجرام غيابه عن المنتخب الأمريكي في منافسات كأس العالم 2022 بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

ويلعب المنتخب الأمريكي ضمن المجموعة الثانية رفقة إنجلترا وويلز وإيران.

ريتشاردس انضم لصفوف كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من صفوف بايرن ميونيح.

ولعب المدافع صاحب الـ22 عاما 5 مباريات خلال الموسم الحالي مع كريستال بالاس.

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وعلى المستوى الدولي لعب كريس ريتشاردس 8 مباريات بقميص منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يشارك ريتشاردز مع الفريق الأول لـ بايرن ميونيخ سوى في 10 مباريات فقط قبل انتقاله إلى كريستال بالاس.

وأعير ريتشاردز إلى هوفنهايم مرتين، شارك معهم في 34 مباراة سجل خلالها هدف وصنع آخرين.

وكان بايرن تعاقد مع اللاعب قادما من صفوف دالاس في صيف 2019.

منتخب أمريكا كأس العالم 2022
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