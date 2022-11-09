بيريز: أنشيلوتي هو المدرب المثالي لـ ريال مدريد.. وتصويت الأساطير لي يزيدني فخرا

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 10:59

كتب : FilGoal

فلورنتينو بيريز - ريال مدريد

شدد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد على أن كارلو أنشيلوتي هو المدرب المثالي للفريق الملكي، مشيرا إلى أن تصويت أساطير كرة القدم له في جائزة أفضل رئيس نادي أوروبي يجعله يشعر بالفخر أكثر.

وفاز فلورنتينو بيريز بجائزة أفضل رئيس نادي في أوروبا من توتو سبورت.

وقال بيريز في تصريحات لـ "توتو سبورت": "معرفة أن أساطير كرة القدم قد صوتوا لي يجعل هذه الجائزة أكثر أهمية ويزيد فخري بها".

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وتابع "هذه في الحقيقة جائزة تُكرم تاريخ ريال مدريد قبلي، إنه لمن دواعي فخرك أن تمنحني هذه الجائزة المرموقة. لقد كان موسما ساحرا وسوف نتذكره دائما على أنه أحد أفضل المواسم في التاريخ لأننا فزنا عمليا بكل شيء".

وأضاف "فزنا بدوري أبطال أوروبا بطريقة مذهلة، حيث تغلبنا على باريس سان جيرمان ثم تشيلسي ثم سيتي وليفربول في النهائي. ثم كانت هناك ليالي ساحرة في البرنابيو عندما بدا أننا خسرنا التأهل إلى الدور التالي، ولكن فجأة حدثت معجزة حقيقية. الاتحاد بين الجماهير واللاعبين هام للغاية في المواقف الصعبة مثل مباراة مانشستر سيتي، كان علينا أن نسجل هدفين وبقيت دقيقتان لكننا قلبنا المباراة بعد ذلك. وهذا جزء من الحمض النووي لريال مدريد".

واستطرد "أهدي هذه الجائزة إلى كل مشجعي ريال مدريد الكثيرين في جميع أنحاء العالم. إنه ناد عالمي وجميع المشجعين في العالم يعرفوننا".

وأكمل "نبدأ كل موسم وكأننا لم نفز بأي شيء في الموسم السابق. الفوز بهذه الجائزة هو الكأس الأول لهذا الموسم ونضعه على الحائظ على أمل أن يكون معجبينا سعداء بهذا الكأس أيضًا. على أي حال، كل جائزة بالنسبة لي تبدو كما لو كانت أول جائزة نفوز بها".

وأتم عن كارلو أنشيلوتي "إنه المدرب المثالي لريال مدريد، يفهم قيمنا وأفكارنا ولذلك يفهمها اللاعبون أيضا. لدينا علاقة رائعة معه".

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