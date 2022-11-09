رافينيا: توقعت خروج حارس أوساسونا من مرماه لذلك فكرت بسرعة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 10:59

كتب : FilGoal

رافينيا - أوساسونا وبرشلونة

شدد رافينيا لاعب برشلونة على أنه توقع خروج الحارس من مرماه خلال الهدف الذي سجله في مرمى أوساسونا.

وحقق برشلونة فوزا صعبا على أوساسونا بهدفين مقابل هدفا واحد في المباراة التي أقيمت خارج ملعبه في الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني.

وسجل رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة برأسية رائعة مستغلا خروج الحارس من مرماه ليضعها من فوقه.

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وقال رافينيا لقناة برشلونة: "حققنا قوزا مهما جدا قبل التوقف من أجل كأس العالم".

وتابع "كان علي أن أفكر بسرعة، الحارس اعتقد أنه سيسطر على الكرة ولهذا تحرك نحوي ولكنني كنت أعرف أنه سيفكر بتلك الطريقة".

واستمر "دي يونج أرسل لي تمريرة رائعة هو لاعب لديه إمكانيات كبيرة".

وأضاف "كنا نعرف أنها ستكون مباراة صعبة جدا كما أن تعقيداتها زادت بطرد ليفاندوفسكي وبعد ذلك تأكدنا أننا لن نحصل على الكثير من الفرص للتقدم في النتيجة".

وأتم "المباراة كانت صعبة جدا ولكن لو أردت التتويج بالدوري علينا أن تفوز بمباريات مثل تلك كما علينا أن نعرف كيف نعاني".

ووسع برشلونة الفارق في الصدارة بينه وبين ريال مدريد إلى خمس نقاط وضمن الفريق أن يبقى في المركز الأول حتى نهاية كأس العالم 2022.

رافينيا برشلونة الدوري الإسباني أوساسونا
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