قطر تصدر عملات تذكارية خاصة بـ كأس العالم 2022

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 10:54

كتب : FilGoal

شعار كأس العالم قطر 2022

أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من العملات التذكارية الخاصة ببطولة كأس العالم 2022.

وتستضيف قطر في العشرين من نوفمبر الجاري كأس العالم 2022 وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وجاء بيان مصرف قطر المركزي:

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وأقيم الحفل بهذه المناسبة، بحضور بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

وتم العمل على التصميم من قبل فريق خاص بإصدارات العملة التذكارية في مصرف قطر المركزي، مع الحرص على أن تعكس هوية وإرث دولة قطر وتاريخها في كرة القدم، وأشار إلى أنها سوف تتضمن عملات ورقية تعتبر أول عملة ورقية تذكارية يصدرها مصرف قطر المركزي باستخدام مادة البوليمر الأمر الذي يحفظها ويبقيها لمئات السنوات شاهدا على هذا الإنجاز التاريخي لدولة قطر.

وأوضح أن العملات التذكارية سيتم توزيعها على البنوك المحلية الوطنية ومحال الصرافة.

وفي ختام كلمته، توجه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بالشكر لأعضاء اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الشراكة الاستراتيجية، كما شكر الفريق الذي عمل على تحقيق هذا الإنجاز من مصرف قطر المركزي، متمنيا لزوار دولة قطر خلال بطولة كأس العالم إقامة طيبة واستمتاع بتجربة كروية فريدة من نوعها.

وتخلل حفل الإطلاق عرضا لفيلم قصير يتحدث عن دولة قطر ومساهمة مصرف قطر المركزي في تنمية الاقتصاد، بالإضافة إلى مراحل إعداد العملات التذكارية.

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وسيكون سعر بيع العملة الورقية الخاصة بكأس العالم 75 ريالا قطريا، في حين ستكون قيمتها الاسمية 22 ريالا.

وتستهل قطر النسخة 22 من كأس العالم بلقاء الإكوادور في المباراة الافتتاحية يوم 20 نوفمبر الجاري.

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