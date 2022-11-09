تشافي: فخور بفريقي ونشعر بالأذى من هذا الأمر

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 10:50

كتب : FilGoal

تشافي

ثمن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الفوز الصعب الذي حققه فريقه على أوساسونا.

وعاد برشلونة بـ 3 نقاط ثمينة من ملعب إل سادار عقب الفوز على أوساسونا بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وقال تسافي عقب المباراة: "حققنا فوزا مذهلا من جميع النواحي. طالبت اللاعبين بين الشوطين أن يثقوا في أننا يمكننا السيطرة على المباراة رغم النقص العددي".

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ولعب برشلونة منقوصا بـ 10 لاعبين منذ طرد روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وأضاف "نشعر بالأذى من التحكيم. الهدف الأول لم يكن ركلة ركنية، ثم كان هناك خطأ ولم يحتسب، ثم طرد روبرت (ليفاندوفسكي). لقد كانت قرارات غير عادلة للغاية. الحكم يقرر ولا يمكننا فعل أي شيء".

وتابع "إنه انتصار جيد جدا ، شجاعة ، للعائلة وتم الاحتفال به للغاية في غرفة خلع الملابس . كان اللعب بعشرة لاعبين أمرا معقدا للغاية وأنا فخور جدا بالفريق".

واختتم "لقد تطورنا، نحن نملك غرفة ملابس مذهلة. الآن انتزعنا خمس نقاط من ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ونحن في الصدارة قبل كأس العالم".

ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة ليوسع الفارق مؤقتا مع ريال مدريد إلى 5 نقاط قبل أن يواجه الملكي فريق قادش في نفس الجولة.

برشلونة تشافي
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