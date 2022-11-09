خبر في الجول - الأهلي يفقد محمود متولي لأربعة أسابيع

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 10:47

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الاتحاد المنستيري - محمود متولي

يفقد الأهلي جهود مدافعه محمود متولي لمدة أربعة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء معسكر منتخب مصر.

وأعلن منتخب مصر في وقت إصابة محمود متولي بشد في العضلة الخلفية واستبعاده من معسكر الفراعنة بشكل رسمي.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن تم تشخيص اللاعب من الجهاز الطبي لمنتخب مصر بشد من الدرجة الثانية.

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وسيغيب اللاعب لمدة أربعة أسابيع عن الأهلي بسبب ذلك.

وشارك متولي مع الأهلي في ست مباريات مع مارسيل كولر المدير الفني الجديد، بواقع ثلاث مباريات في الدوري ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا بجانب السوبر المصري أمام الزمالك.

وأصبح من المتوقع أن يغيب عن اللاعب عن الأهلي عن مباراة المقاولون العرب في كأس مصر وطلائع الجيش في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في 27 نوفمبر الجاري ثم مواجهة طلائع الجيش في الثاني من ديسمبر المقبل.

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