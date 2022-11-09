مواعيد مباريات الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية وقمة إنجليزية
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 10:35
كتب : FilGoal
يلعب اليوم بيراميدز وفيوتشر في مباراتاهما في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما يلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي في قمة إنجليزية مبكرة بكأس الرابطة.
كأس الكونفدرالية
فيوتشر × بريميرو دي أوجوستو - 6:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.
بيراميدز × نيجليك - 7:00 مساء.. أون تايم سبورتس.
الدوري الألماني
إينتراخت فرانكفورت × هوفنهايم - 9:30 مساء.. بي إن سبورتس 4.
يونيون برلين × أوجسبورج - 9:30 مساء.. بي أن سبورتس 3.
كولن × باير ليفركوزن - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس 3.
كأس الرابطة الإنجليزية
ليفربول × ديربي كاونتي 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.
مانشستر سيتي × تشيلسي - 10 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.
نوتنجهام فورست × توتنام - 9:45.. بي إن سبورتس بريميوم 3.
ولفرهامبتون × ليدز يونايتد - 9:45.. بي إن سبورتس 1 الإنجليزية.
الدوري الإيطالي
إنتر ميلان × بولونيا - 9:45 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
ساسولو × روما - 7:30 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري الإسباني
ريال مايوركا × أتليتكو مدريد - 10:30 مساء.. بي إن سبورتس 1.
إشبيلية × ريال سوسيداد - 8:00 مساء.. بي إن سبورتس 1.
إسبانيول × فياريال - 8:00 مساء.. بي إن سبورتس 2.
NBA
المباريات تقام صباح الخميس.
بوستون سيلتيكس × ديسترويت بيستونز- 2:30 صباحا.
شيكاغو بولز × نيو أوريليانز بيليسانز 3:00 صباحا.
أوس أنجلوس كليبرز × لوس أنجلوس ليكرز - 5:00 صباحا.