مواعيد مباريات الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية وقمة إنجليزية

يلعب اليوم بيراميدز وفيوتشر في مباراتاهما في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما يلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي في قمة إنجليزية مبكرة بكأس الرابطة.

كأس الكونفدرالية

فيوتشر × بريميرو دي أوجوستو - 6:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.

بيراميدز × نيجليك - 7:00 مساء.. أون تايم سبورتس.

الدوري الألماني

إينتراخت فرانكفورت × هوفنهايم - 9:30 مساء.. بي إن سبورتس 4.

يونيون برلين × أوجسبورج - 9:30 مساء.. بي أن سبورتس 3.

كولن × باير ليفركوزن - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس 3.

كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول × ديربي كاونتي 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.

مانشستر سيتي × تشيلسي - 10 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

نوتنجهام فورست × توتنام - 9:45.. بي إن سبورتس بريميوم 3.

ولفرهامبتون × ليدز يونايتد - 9:45.. بي إن سبورتس 1 الإنجليزية.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان × بولونيا - 9:45 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ساسولو × روما - 7:30 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × أتليتكو مدريد - 10:30 مساء.. بي إن سبورتس 1.

إشبيلية × ريال سوسيداد - 8:00 مساء.. بي إن سبورتس 1.

إسبانيول × فياريال - 8:00 مساء.. بي إن سبورتس 2.

NBA

المباريات تقام صباح الخميس.

بوستون سيلتيكس × ديسترويت بيستونز- 2:30 صباحا.

شيكاغو بولز × نيو أوريليانز بيليسانز 3:00 صباحا.

أوس أنجلوس كليبرز × لوس أنجلوس ليكرز - 5:00 صباحا.