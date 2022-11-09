مواعيد مباريات الأربعاء 9 نوفمبر 2022 - بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية وقمة إنجليزية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 10:35

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - تشيلسي - هدف دي بروين

يلعب اليوم بيراميدز وفيوتشر في مباراتاهما في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية، كما يلتقي تشيلسي ومانشستر سيتي في قمة إنجليزية مبكرة بكأس الرابطة.

كأس الكونفدرالية

فيوتشر × بريميرو دي أوجوستو - 6:00 مساء.. أون تايم سبورتس 2.

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بيراميدز × نيجليك - 7:00 مساء.. أون تايم سبورتس.

الدوري الألماني

إينتراخت فرانكفورت × هوفنهايم - 9:30 مساء.. بي إن سبورتس 4.

يونيون برلين × أوجسبورج - 9:30 مساء.. بي أن سبورتس 3.

كولن × باير ليفركوزن - 7:30 مساء.. بي إن سبورتس 3.

كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول × ديربي كاونتي 10:00 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 2.

مانشستر سيتي × تشيلسي - 10 مساء.. بي إن سبورتس بريميوم 1.

نوتنجهام فورست × توتنام - 9:45.. بي إن سبورتس بريميوم 3.

ولفرهامبتون × ليدز يونايتد - 9:45.. بي إن سبورتس 1 الإنجليزية.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان × بولونيا - 9:45 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

ساسولو × روما - 7:30 مساء.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الإسباني

ريال مايوركا × أتليتكو مدريد - 10:30 مساء.. بي إن سبورتس 1.

إشبيلية × ريال سوسيداد - 8:00 مساء.. بي إن سبورتس 1.

إسبانيول × فياريال - 8:00 مساء.. بي إن سبورتس 2.

NBA

المباريات تقام صباح الخميس.

بوستون سيلتيكس × ديسترويت بيستونز- 2:30 صباحا.

شيكاغو بولز × نيو أوريليانز بيليسانز 3:00 صباحا.

أوس أنجلوس كليبرز × لوس أنجلوس ليكرز - 5:00 صباحا.

مواعيد مباريات الأربعاء كأس الكونفدرالية الإفرقية كأس الرابطة الإنجليزي الدوري الألماني
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