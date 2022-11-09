ذا أثليتك: ساوثجيت أبلغ ريس جيمس بموقفه النهائي من كأس العالم

أبلغ جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا، ريس جيمس لاعب تشيلسي بموقفه النهائية من قائمة الأسود الثلاثة خلال كأس العالم 2022.

وتستضيف قطر منافسات كأس العالم 2022 في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فإن ساوثجيت أبلغ ريس جيمس أنه لن يكون جزءا من تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

وأوضحت أن ساوثجيت استدعي جيمس أمس الثلاثاء لإبلاغه بأنه سيتم استبعاده من التشكيلة المكونة من 26 لاعبا والتي سيتم الإعلان عنها رسميا غدا الخميس.

وأشارت إلى أن ساوثجيت يرفض المخاطرة بضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاما لأنه لا يزال يتعافى من إصابة في الركبة تعرض لها أمام ميلان الشهر الماضي.

ويعاني جيمس من تمزق في أربطة الركبة بعد الإصابة في فوز تشيلسي على ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي قد أعلن منتصف الشهر الماضي غياب جيمس لمدة 8 أسابيع.

ويلعب منتخب إنجلترا ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم رفقة منتخبات إيران وأمريكا وويلز.