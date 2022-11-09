بركات عن أزمة الحضري في الأولمبي: ما سمعته أزعجني للغاية.. واجتماع لحسم الأمور

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 10:22

كتب : FilGoal

محمد بركات - مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة ليبيريا

شدد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي أن روجيرو ميكالي هو صاحب القرار الأول، مشيرا إلى أنه سيكون هناك اجتماعا حاسما في اتحاد الكرة بعد الحديث عن الأزمة الأخيرة.

وتحدد موعد المعسكر إذ يقام في الفترة من 10 نوفمبر حتى 20 من الشهر الجاري.

وقال محمد بركات في تصريحات لقناة المحور: "الاتفاق منذ يومين كان على السفر بـ22 لاعبا للمغرب، تحدثت مع ميكالي قبلها وأخبرته أن القرار في النهاية له. أنا معه منذ أول يوم وأدعم قراراته وهو من سيحاسب في النهاية".

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وأضاف "ميكالي اجتمع مع الجهاز الفني واتفقوا على أن يتم ضم 20 لاعبا مع حارسي مرمى".

وتابع "تلقيت بعض الاتصالات وأخبروني بأن عصام الحضري اعترض ويرغب في السفر بثلاثة حراس و"الكلام معجبنيش ومريحنيش"".

وواصل "سيكون هناك اجتماع عاجل في اتحاد الكرة لحسم هذا الأمر، سأسمع من كل الأطراف لكي اتأكد من الحديث الذي وصلني في النهاية المدير الفني هو صاحب القرار النهائي".

واستطرد "لن نختلف على قيمة عصام الحضري وقيمته بالنسبة لمصر كلها ولكن في النهاية "الشغل شغل"".

وأتم "لن أتحدث عن أي قرار قبل أن أسمع من جميع الأطراف لكي اتأكد مما وصلني ولكن ما سمعته أزعجني للغاية ولابد له من حل. لن أسمح بوجود أي أجواء غير صحية وتكوين جبهات داخل المنتخب الأولمبي على الإطلاق".

محمد بركات المنتخب الأولمبي عصام الحضري روجيرو ميكالي
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