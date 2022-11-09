حازم إمام: الصبر مهم على فيتوريا.. سيلعب كرة قدم ترضى عنها الجماهير

شدد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على أن الصبر مهم على روي فيتوريا مدرب المنتخب، مشيرا إلى أن المدرب البرتغالي يرغب في لعب كرة قدم هجومية.

ويواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا في الكويت في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري في ظل استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

وقال حازم إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الصبر مهم على فيتوريا، المدرب يعمل ويسعى لتجربة عديد اللاعبين. من الطبيعي أن يحدث انتقادات لأي قائمة، قد يكون الأمر زائدا بعض الشيء في مصر ولكنه أمر معتاد في كل مكان في العالم".

وأضاف "فيتوريا يضيف بعض العناصر من فيوتشر وبيراميدز بعد مباراتي الكونفدرالية".

ويلعب فيوشتر مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي ، بينما يواجه بيرامديز نظيره نيجيليك النيجري اليوم الأربعاء في إياب دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية.

وواصل "انتقاد انضمام عبد الله جمعة؟ هناك نقص كبير في العناصر فيما يخص الظهير الأيسر، تحدثوا عن عدم ضم محمد شكري وهو مصاب، صبري رحيل قدم مباريات جيدة ولكن عمره الآن 35 عاما وفيتوريا هدفه النزول بمعدل الأعمار. هذه وجهة نظري وليست نابعة من نقاش مع فيتوريا".

واستطرد "اتفقت مع فيتوريا وقت وصوله أن نلعب بعض المباريات في المتناول في البداية لكي يتعرف على الفريق، ثم بعد ذلك نلعب مباراة أمام منتخب قوي وهو ما سيحدث أمام بلجيكا واحد من أقوى منتخبات العالم وهذا سيتكرر مستقبلا".

وأردف "فيتوريا يرغب أن يلعب كرة هجومية دائما وهو ما سيرضي الجماهير وأعتقد أننا سنظهر بشكل مختلف، لا أعلم إذا كنا سنستطيع فعل ذلك أمام بلجيكا أم لا ولكن هذا هو الهدف سواء الآن أو مستقبلا".

وأتم "كلاتنبرج لديه كل الحرية فيما يخص عمله في لجنة الحكام، لدينا ثقة كبيرة فيه وفيما يقدمه وسيعمل مستقبلا على الأخطاء التقنية لمحاولة تقليلها".