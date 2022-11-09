منتخب المكسيك يعلن غياب تيكاتيتو كورونا عن كأس العالم

أعلن منتخب المكسيك غياب خيسوس مانويل كورونا "تيكاتيتو" رسميا عن منافسات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب المكسيك ضمن المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين والسعودية وبولندا.

وكشف منتخب المكسيك في بيان رسمي عن عدم تواجد كورونا ضمن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

وكان نادي إشبيلية قد أعلن عن إصابة خيسوس مانويل كورونا "تيكاتيتو" بقطع في أربطة الكاحل الأيسر وذلك في شهر أغسطس الماضي.

وخاض تيكاتيتو 23 مباراة مع إشبيلية، سجل خلالها هدفين وصنع 4 منذ انتقاله قادما من بورتو في يناير الماضي.