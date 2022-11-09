منتخب المكسيك يعلن غياب تيكاتيتو كورونا عن كأس العالم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 00:40

كتب : FilGoal

خيسوس كورونا

أعلن منتخب المكسيك غياب خيسوس مانويل كورونا "تيكاتيتو" رسميا عن منافسات كأس العالم 2022.

ويلعب منتخب المكسيك ضمن المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين والسعودية وبولندا.

وكشف منتخب المكسيك في بيان رسمي عن عدم تواجد كورونا ضمن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2022.

أخبار متعلقة:
مدرب بايرن يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ماني وموقفه من كأس العالم سويسرا تخسر جهود إيفون مفوجو في كأس العالم نقطتان مهدرتان.. ميلان يتعادل سلبيا مع كريمونيسي في ليلة إصابة ماني.. بايرن يكتسح فيردر بريمن بسداسية

وكان نادي إشبيلية قد أعلن عن إصابة خيسوس مانويل كورونا "تيكاتيتو" بقطع في أربطة الكاحل الأيسر وذلك في شهر أغسطس الماضي.

وخاض تيكاتيتو 23 مباراة مع إشبيلية، سجل خلالها هدفين وصنع 4 منذ انتقاله قادما من بورتو في يناير الماضي.

جناح مونتيري وتفينتي السابق يمتلك 71 مباراة دولية مع منتخب المكسيك، سجل خلالها 10 أهداف.

وشارك تيكاتيتو في كوبا أمريكا 2015 و2016، وفاز بالكأس الذهبية 2015 واحتل وصافة 2021.

كما ظهر تيكاتيتو في مباراتي كوريا الجنوبية والسويد بدور المجموعات لمونديال 2018 في روسيا.

منتخب المكسيك كأس العالم 2022 خيسوس كورونا
نرشح لكم
مدرب بايرن يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ماني وموقفه من كأس العالم سويسرا تخسر جهود إيفون مفوجو في كأس العالم فيديو في الجول - حقيقة تغيير قانون كأس العالم بسبب مباراة مصر وأيرلندا خصم 3 نقاط وغرامة.. محكمة التحكيم الرياضي تؤكد مشاركة الإكوادور في كأس العالم 2022 رسالة من فيرمينو بعد الاستبعاد عن قائمة البرازيل في كأس العالم ناجلسمان يكشف غياب مولر عن بايرن ميونيخ من أجل كأس العالم قائمة اليابان - ماتشينو يعوض لاعب هدرسفيلد في كأس العالم إيتو: الكاميرون ستحقق كأس العالم على حساب المغرب
أخر الأخبار
منتخب المكسيك يعلن غياب تيكاتيتو كورونا عن كأس العالم 15 دقيقة | قطر 2022
بعشرة لاعبين.. برشلونة يتمسك بالصدارة بفوز قاتل على أوساسونا 16 دقيقة | الدوري الإسباني
أمير مرتضى: إمام عاشور يرى أن الوقت غير مناسب لتجديد تعاقده.. ولا يوجد أزمة 20 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: السوبر ليس بأهمية الدوري أو الكأس.. وظروف الزمالك أفضل من الموسم الماضي 23 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: بكيت بعد ما حدث من جمهور الزمالك.. والعملية تمت بنجاح 29 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بايرن يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ماني وموقفه من كأس العالم 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
حمد إبراهيم: لا يوجد خلافات بيني وبين إيهاب جلال 50 دقيقة | الكرة المصرية
سويسرا تخسر جهود إيفون مفوجو في كأس العالم 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 4 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح