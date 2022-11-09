منتخب المكسيك يعلن غياب تيكاتيتو كورونا عن كأس العالم
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 00:40
كتب : FilGoal
أعلن منتخب المكسيك غياب خيسوس مانويل كورونا "تيكاتيتو" رسميا عن منافسات كأس العالم 2022.
ويلعب منتخب المكسيك ضمن المجموعة الثالثة رفقة الأرجنتين والسعودية وبولندا.
وكشف منتخب المكسيك في بيان رسمي عن عدم تواجد كورونا ضمن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم 2022.
وكان نادي إشبيلية قد أعلن عن إصابة خيسوس مانويل كورونا "تيكاتيتو" بقطع في أربطة الكاحل الأيسر وذلك في شهر أغسطس الماضي.
وخاض تيكاتيتو 23 مباراة مع إشبيلية، سجل خلالها هدفين وصنع 4 منذ انتقاله قادما من بورتو في يناير الماضي.
📄 | NOTA
Jesús Manuel Corona no formará parte de nuestra concentración rumbo a 🇶🇦 debido a que no ha completado su proceso de recuperación.
¡Mucha fuerza! Sabemos que pronto volverás con todo. 👊🏻 💚
👉🏻 https://t.co/vnyxxqQZHC #MéxicoDeMiVida pic.twitter.com/lu1F2mGbIB— Selección Nacional (@miseleccionmx) November 8, 2022
جناح مونتيري وتفينتي السابق يمتلك 71 مباراة دولية مع منتخب المكسيك، سجل خلالها 10 أهداف.
وشارك تيكاتيتو في كوبا أمريكا 2015 و2016، وفاز بالكأس الذهبية 2015 واحتل وصافة 2021.
كما ظهر تيكاتيتو في مباراتي كوريا الجنوبية والسويد بدور المجموعات لمونديال 2018 في روسيا.