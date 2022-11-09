أمير مرتضى: إمام عاشور يرى أن الوقت غير مناسب لتجديد تعاقده.. ولا يوجد أزمة

كشف أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك عن حقيقة الخلاف بين النادي الأبيض وإمام عاشور لتجديد تعاقده.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "إمام عاشور لاعب جيد للغاية ويحب نادي الزمالك ولكنه يفتقد لقدر المسؤولية الذي يناسب حجم نجوميته ومكانته مع الفريق".

وأضاف "نحاول أن نوضح لـ إمام عاشور قيمته مع النادي وهو يستجيب لنا ويعترف أيضا بأخطائه ويفعل الكثير من الأمور الإيجابية".

وأكمل "في وقت من الأوقات إحساس إمام عاشور بالمسؤولية قل بعض الشيء ولكن لا يرتقي لأكثر من ذلك".

وواصل "تعاقد إمام عاشور ممتد مع الزمالك لمدة موسمين وعقدت جلسة معه ومع وكيله لنعدل تعاقده ونمدده ولكنه يرى أن الوقت غير مناسب الآن لذلك أو لم يتخذ قراره النهائي".

وأشار "الزمالك يفكر في التجديد لـ إمام عاشور لأن الفريق في حاجة فنية له، وحتى نمنحه الاستقرار الفني والمادي ونريد أن نضعه في مكان أكبر ولكنه لا يرى أن الوقت مناسب للتجديد".

وأتم تصريحاته "سنعود لفتح مفاوضات التجديد مع إمام عاشور ولكن في الوقت المناسب بالنسبة للزمالك والذي تراه الإدارة لا يسبب أي ضرر للفريق".