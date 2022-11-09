أمير مرتضى: السوبر ليس بأهمية الدوري أو الكأس.. وظروف الزمالك أفضل من الموسم الماضي

يرى أمير مرتضى المشرف على كرة القدم في الزمالك أن بطولة السوبر أقل في الأهمية من الدوري المصري والكأس، ولكن لعب بطولة من مباراة واحدة أمام الأهلي أمر مهم.

وقال أمير مرتضى عبر قناة الزمالك: "بالتأكيد بطولة السوبر ليست بأهمية الدوري أو الكأس لأنها بطولة من مباراة واحدة ولكننا لا نقلل منها وإذا حققت الانتصار على الأهلي بالتأكيد ستكون بطولة مميزة".

وأضاف "خسارة بطولة من مباراة واحدة ليس معناها أن بداية الفريق للموسم كانت بشكل خاطئ ويجب أن نتقبلها".

وأكمل "مسؤولية الفريق أكبر في الموسم الحالي بعدما حققنا الفوز بالدوري مرتين والكأس في الموسم الماضي".

وواصل "البطولة التي نخسرها تكون دافعنا للفوز بباقي البطولات التي ننافس عليها".

وأشار "رسالتي إلى الجمهور واللاعبين أننا نلعب في موسم صعب وطويل ونحارب على كل بطولة".

واستمر في تصريحاته "الونش لاعب مهم وأساسي وننتظر عودته في أسرع وقت".

وأردف "حسام عبد المجيد وسيد عبد الله لا نعتبرهما من اللاعبين الصغار هذا الموسم، والمسؤولية عليهم أكبر بعدما شاركوا في الفوز بالدوري والكأس".

وأكد "ظروف الزمالك هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي والمشاكل أقل".

وأتم تصريحاته "نتقبل النقد ولكن باحترام ولا نتقبل النقد بأي طريقة غير محترمة ونتجاهل من يفعل ذلك".