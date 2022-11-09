الونش: بكيت بعد ما حدث من جمهور الزمالك.. والعملية تمت بنجاح

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 00:26

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش - بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى قطر

قال محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك إنه بكى بعد الدعم الذي وجده من جماهير ناديه عقب الإصابة التي تعرض لها.

ويتواجد الونش حاليا في إنجلترا بعدما أجرى عملية جراحية للعلاج من الإصابة في الأوتار الخلفية للركبة.

وتحدث الونش لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "الأطباء طمأنوني على العملية ونجاحها".

أخبار متعلقة:
حمد إبراهيم: لا يوجد خلافات بيني وبين إيهاب جلال سويسرا تخسر جهود إيفون مفوجو في كأس العالم في ليلة إصابة ماني.. بايرن يكتسح فيردر بريمن بسداسية

وواصل "أشكر مرتضى منصور رئيس الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة لمساعدتهم في الإسراع في الحصول على إجراءات السفر لإنجلترا لإجراء العملية لأن أي تأخير لم يكن جيدا".

وأردف "لم يقصر معي أحد وتم اختيار أفضل طبيب في إنجلترا ليجري لي العملية الجراحية وأشكر محمد أسامة طبيب الزمالك ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب لمتابعتهما يوميا معي".

وأكمل الونش "الآن سنطمأن على الجرح وخلال 48 ساعة أعود إلى مصر لبداية البرنامج التأهيلي".

وواصل مدافع الزمالك ومنتخب مصر "أشكر كل زملائي على الاطمئنان علي وهم على قدر المسؤولية فالزمالك لا يقف على أي لاعب".

وعن جمهور الزمالك قال الونش: "مهما أقول لن أوفيه حقه لقد بكيت بسبب الدعم الذي وجدته منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعد قدومهم لمنزلي".

وأردف "أتمنى العودة سريعا لإسعاد الجمهور لأنهم يستحقوا التعب من أجلهم".

وعن الانتقاد الموجه لجوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قال: "هو أستاذ في التدريب وأنا لن أتحدث عنه وأقيمه".

الونش الزمالك
نرشح لكم
أمير مرتضى: إمام عاشور يرى أن الوقت غير مناسب لتجديد تعاقده.. ولا يوجد أزمة أمير مرتضى: السوبر ليس بأهمية الدوري أو الكأس.. وظروف الزمالك أفضل من الموسم الماضي حمد إبراهيم: لا يوجد خلافات بيني وبين إيهاب جلال حازم إمام: ما يثار عن رحيل كلاتنبرج من لجنة الحكام غير صحيح خبر في الجول – صلاح ينضم لبعثة المنتخب في الكويت وموقف المحترفين.. ووصول تريزيجيه منتخب أنجولا يستدعي مابولولو بابافسيليو: نعمل على تصحيح الأخطاء.. ونستعد جيدا لمواجهة الاتحاد منتخب مصر يخوض التدريب الثاني استعدادا لودية بلجيكا
أخر الأخبار
منتخب المكسيك يعلن غياب تيكاتيتو كورونا عن كأس العالم 14 دقيقة | قطر 2022
بعشرة لاعبين.. برشلونة يتمسك بالصدارة بفوز قاتل على أوساسونا 16 دقيقة | الدوري الإسباني
أمير مرتضى: إمام عاشور يرى أن الوقت غير مناسب لتجديد تعاقده.. ولا يوجد أزمة 19 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: السوبر ليس بأهمية الدوري أو الكأس.. وظروف الزمالك أفضل من الموسم الماضي 22 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: بكيت بعد ما حدث من جمهور الزمالك.. والعملية تمت بنجاح 28 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بايرن يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ماني وموقفه من كأس العالم 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
حمد إبراهيم: لا يوجد خلافات بيني وبين إيهاب جلال 50 دقيقة | الكرة المصرية
سويسرا تخسر جهود إيفون مفوجو في كأس العالم 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 4 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح