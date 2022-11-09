الونش: بكيت بعد ما حدث من جمهور الزمالك.. والعملية تمت بنجاح

قال محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك إنه بكى بعد الدعم الذي وجده من جماهير ناديه عقب الإصابة التي تعرض لها.

ويتواجد الونش حاليا في إنجلترا بعدما أجرى عملية جراحية للعلاج من الإصابة في الأوتار الخلفية للركبة.

وتحدث الونش لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "الأطباء طمأنوني على العملية ونجاحها".

وواصل "أشكر مرتضى منصور رئيس الزمالك وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة لمساعدتهم في الإسراع في الحصول على إجراءات السفر لإنجلترا لإجراء العملية لأن أي تأخير لم يكن جيدا".

وأردف "لم يقصر معي أحد وتم اختيار أفضل طبيب في إنجلترا ليجري لي العملية الجراحية وأشكر محمد أسامة طبيب الزمالك ومحمد أبو العلا طبيب المنتخب لمتابعتهما يوميا معي".

وأكمل الونش "الآن سنطمأن على الجرح وخلال 48 ساعة أعود إلى مصر لبداية البرنامج التأهيلي".

وواصل مدافع الزمالك ومنتخب مصر "أشكر كل زملائي على الاطمئنان علي وهم على قدر المسؤولية فالزمالك لا يقف على أي لاعب".

وعن جمهور الزمالك قال الونش: "مهما أقول لن أوفيه حقه لقد بكيت بسبب الدعم الذي وجدته منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعد قدومهم لمنزلي".

وأردف "أتمنى العودة سريعا لإسعاد الجمهور لأنهم يستحقوا التعب من أجلهم".

وعن الانتقاد الموجه لجوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك قال: "هو أستاذ في التدريب وأنا لن أتحدث عنه وأقيمه".