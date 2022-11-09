مدرب بايرن يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ماني وموقفه من كأس العالم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 00:09

كتب : FilGoal

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

كشف دينو توبمولير مدرب بايرن ميونيخ المساعد التشخيص المبدئي لإصابة لاعب فريقه ساديو ماني والتي تعرض لها ضد فيردر بريمن.

ساديو ماني

النادي : بايرن ميونيخ

وكان ماني تعرض للإصابة في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء وانتهت باكتساح بايرن لمنافسه 6-1 واضطر للخروج مستبدلا في الدقيقة 20.

وقال المدرب المساعد لبايرن ميونيخ عقب المباراة: "ماني تعرض لضربة في الساق أدت لمشكلة في أحد الأعصاب".

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وأتم "لا يوجد أي شيء خطير، ومشاركته في كأس العالم من المفترض ألا تكون في خطر".

فيما قال جوليان ناجلزمان المدير الفني للفريق عقب المباراة: "ماني تعرض لضربة في عظمة قصبة الساق، سيخضع لفحوصات، وأتمنى ألا تكون شيئا قويا".

ويلعب منتخب السنغال في المونديال في المجموعة الأولى رفقة كل من قطر وهولندا والإكوادور.

ويبدأ منتخب السنغال مشواره في المونديال بملاقاة هولندا في في الـ21 من الشهر الجاري.

ماني بايرن ميونيخ السنغال كأس العالم
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