حمد إبراهيم: لا يوجد خلافات بيني وبين إيهاب جلال

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 00:05

كتب : FilGoal

حمد إبراهيم

شدد حمد إبراهيم المدرب العام للمصري على عدم وجود أي خلافات بينه وبين إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

وقال حمد إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس: "علاقتي مع إيهاب جلال بها تفاهم كبير ونحن نعمل معا منذ أكثر من 9 سنوات".

وأضاف "كنا أيضا زملاء في نادي الإسماعيلي ونعرف بعض جيدا".

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وأشار "العلاقة بيني وبين إيهاب جلال أكبر من حسابات الرجل الأول والثاني، ولا يوجد أي خلافات بيننا".

وعن المصري قال "المصري لم يكن موفقا في أول مباراة بالدوري أمام سيراميكا، واستطعنا العودة بعد ذلك والظهور بشكل جيد أمام بيراميدز ثم الفوز على إنبي".

وخسر المصري أول مباراة له في الدوري أمام سيراميكا كليوباترا، ثم تعادل مع بيراميدز، قبل أن يحقق الفوز على إنبي.

وتولى إيهاب جلال تدريب المصري بداية الموسم ومعه حمد إبراهيم في منصب المدرب العام.

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