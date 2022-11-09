سويسرا تخسر جهود إيفون مفوجو في كأس العالم
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 00:03
كتب : FilGoal
يفقد منتخب سويسرا جهود إيفون مفوجو في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.
ويلعب منتخب سويسرا ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات البرازيل وصربيا والكاميرون.
وأعلن نادي لوريان الفرنسي إصابة إيفون مفوجو في الفخذ وتأكد غيابه عن مناسفات كأس العالم.
Informations concernant la blessure d'@YMvogo. Il s'agit d'un traumatisme de la cuisse. Des bilans et des avis complémentaires sont en cours.
Yvon est malheureusement forfait pour la Coupe du Monde.
On est de tout coeur 🧡 avec lui. pic.twitter.com/4xPhlzbzg3— FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) November 8, 2022
ويفتتح منتخب سويسرا مبارياته في كأس العالم بمواجهة الكاميرون يوم 24 نوفمبر.
ويلعب منتخب سويسرا ضد البرازيل يوم 28 نوفمبر ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.
ويختتم المنتخب السويسري دور المجموعات بمواجهة صربيا يوم 2 ديسمبر المقبل.
مفوجو صاحب الـ28 عاما لعب 4 مباريات بقميص منتخب سويسرا واستقبلت شباكه 4 أهداف وحافظ عليها خلال مباراة وحيدة.
ومع ناديه الفرنسي لعب مفوجو 14 مباراة خلال الموسم الحالي واستقبلت شباكه 19 هدفا وحافظ عليها في 3 مباريات.