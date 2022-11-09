سويسرا تخسر جهود إيفون مفوجو في كأس العالم

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

افون مفوجو

يفقد منتخب سويسرا جهود إيفون مفوجو في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

ويلعب منتخب سويسرا ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات البرازيل وصربيا والكاميرون.

وأعلن نادي لوريان الفرنسي إصابة إيفون مفوجو في الفخذ وتأكد غيابه عن مناسفات كأس العالم.

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ويفتتح منتخب سويسرا مبارياته في كأس العالم بمواجهة الكاميرون يوم 24 نوفمبر.

ويلعب منتخب سويسرا ضد البرازيل يوم 28 نوفمبر ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويختتم المنتخب السويسري دور المجموعات بمواجهة صربيا يوم 2 ديسمبر المقبل.

مفوجو صاحب الـ28 عاما لعب 4 مباريات بقميص منتخب سويسرا واستقبلت شباكه 4 أهداف وحافظ عليها خلال مباراة وحيدة.

ومع ناديه الفرنسي لعب مفوجو 14 مباراة خلال الموسم الحالي واستقبلت شباكه 19 هدفا وحافظ عليها في 3 مباريات.

منتخب سويسرا كأس العالم 2022
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