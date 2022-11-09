في ليلة إصابة ماني.. بايرن يكتسح فيردر بريمن بسداسية

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 - 00:00

كتب : FilGoal

ساديو ماني - بايرن ميونيخ

اكتسح بايرن ميونيخ منافسه فيردر بريمن بستة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في الدوري الألماني.

واستضاف بايرن منافسه بريمن في ملعب أليانز آرينا في الجولة 14 من الدوري الألماني.

افتتح جمال موسيالا أهداف المباراة لبايرن في الدقيقة السادسة.

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وأدرك أنتوني يونج التعادل لبريمن عقب أربع دقائق فقط.

وكاد إريك ماكسيم تشوبو موتنج يسجل هدفا ثانيا لبايرن لكن الحارس تصدى لتسديدته من ركلة جزاء.

وعاد بايرن للتقدم مجددا في الدقيقة 22 عن طريق سيرجي جنابري.

وعقب أربع دقائق سجل ليون جوريتسكا الهدف الثالث للفريق البافاري.

واصل بايرن زحفه نحو شباك منافسه وفي الدقيقة 28 سجل جنابري الهدف الرابع لفريقه والثاني له.

وفي الدقيقة 82 أتم جنابري الهاتريك الخاص به وسجل الهدف الخامس لبايرن.

وعقب دقيقتين أتم ماتياس تيل الحفلة البافارية بهدف سادس.

وشهدت المباراة أنباء غير جيدة لمنتخب السنغال عقب إصابة ساديو ماني.

واضطر ماني للخروج مستبدلا في الدقيقة 20 وشارك ليروي ساني بدلا منه.

ويلعب منتخب السنغال أولى مبارياته في كأس العالم 2022 أمام هولندا في الـ21 من الشهر الجاري.

بتلك النتيجة يتصدر بايرن جدول الترتيب بـ31 نقطة فيما تجمد رصيد بريمن عند 21 نقطة في المركز السابع.

ماني بايرن ميونيخ فيردر بريمن الدوري الألماني
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