نقطتان مهدرتان.. ميلان يتعادل سلبيا مع كريمونيسي

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

أسقط ميلان نقطتين في صراع مطاردة نابولي على قمة الدوري الإيطالي بتعادل سلبي مع كريمونيسي على ملعب جيوفاني زيني بمدينة كريمونا في الجولة 14.

التعادل وصل بالروسونيري لـ 30 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن نابولي الذي تفوق على إمبولي بنتيجة 2-0 محققا فوزه العاشرة على التوالي.

وحقق كريمونيسي تعادله الثالث على التوالي والسابع في الموسم ليصل للنقطة السابعة في الدوري ظل بها في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب.

أخبار متعلقة:
انتهت الدوري الإيطالي - كريمونيسي (0) (0) ميلان.. تعادل سلبي تشكيل ميلان - تشاو يبدأ لأول مرة أمام كريمونيسي.. توريه وأوريجي أساسيان بيولي: تاريخ ميلان أمام الإنجليز سلبي وعلينا تغيير ذلك التشكيل - يوفنتوس يتسلح بـ ميليك لمواجهة لاوتارو إنتر

وتتواصل معاناة ميلان في الجولات الأخيرة خارج أرضه إذ تعادل في 3 وخسر 1 في أول 14 جولة، بعدما تعادل في 4 وخسر 1 في الموسم الماضي بأكمله.

التشكيل

بدأ ماليك تشاو لأول مرة أساسيا بعدما خاض من قبل 7 دقائق كبديل في مركز ظهير الأيمن.

كما بدأ ديفوك أوريجي وفودي بالو توريه عوضا عن أوليفييه جيرو وثيو هيرنانديز بسبب غيابهما للطرد وتراكم البطاقات على الترتيب.

Image

وصف المباراة

أولى الفرص الخطيرة جاءت في الدقيقة 24 بعد عرضية من جونيور ميسياس وتسديدة مباشرة من براهيم دياز مرت أعلى العارضة.

وبعد دقيقتين أهدر ديفوك أوريجي فرصة ذهبية بتسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس ماركو كارنيسكي بقدمه.

في الدقيقة 36، أبعد كارنيسكي ببراعة رأسية ماليك تشاو، ثم بعد 3 دقائق تصدى الحارس الشاب بطريقة رائعة لتسديدة على الطائر من ميسياس من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني سجل ديفوك أوريجي هدفا في الدقيقة 56 لكن بعد العودة لتقنية الفيديو أُلغي الهدف بداعي تسلل البلجيكي.

ورغم مشاركة رافائيل لياو وشارل دي كيتلاري وماركو لازتيتش في الدقائق التالية لم يستطع البدلاء فك شفرة دفاع أصحاب الأرض لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.

ميلان كريمونيسي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بعشرة لاعبين.. برشلونة يتمسك بالصدارة بفوز قاتل على أوساسونا مدرب بايرن يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ماني وموقفه من كأس العالم سويسرا تخسر جهود إيفون مفوجو في كأس العالم في ليلة إصابة ماني.. بايرن يكتسح فيردر بريمن بسداسية كلوب: فشلي في التوقيع مع سون أحد أكبر الأخطاء في حياتي انتهت الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة.. نهاية المباراة الفوز العاشر تواليا.. نابولي يبتعد في الصدارة بثنائية أمام إمبولي انتهت الدوري الإيطالي - كريمونيسي (0) (0) ميلان.. تعادل سلبي
أخر الأخبار
منتخب المكسيك يعلن غياب تيكاتيتو كورونا عن كأس العالم 10 دقيقة | قطر 2022
بعشرة لاعبين.. برشلونة يتمسك بالصدارة بفوز قاتل على أوساسونا 12 دقيقة | الدوري الإسباني
أمير مرتضى: إمام عاشور يرى أن الوقت غير مناسب لتجديد تعاقده.. ولا يوجد أزمة 15 دقيقة | الكرة المصرية
أمير مرتضى: السوبر ليس بأهمية الدوري أو الكأس.. وظروف الزمالك أفضل من الموسم الماضي 18 دقيقة | الكرة المصرية
الونش: بكيت بعد ما حدث من جمهور الزمالك.. والعملية تمت بنجاح 24 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بايرن يكشف التشخيص المبدئي لإصابة ماني وموقفه من كأس العالم 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
حمد إبراهيم: لا يوجد خلافات بيني وبين إيهاب جلال 46 دقيقة | الكرة المصرية
سويسرا تخسر جهود إيفون مفوجو في كأس العالم 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 3 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية 4 أبطال أوروبا - مواجهتان ناريتان في ثمن النهائي.. وفرصة الثأر لـ صلاح