نقطتان مهدرتان.. ميلان يتعادل سلبيا مع كريمونيسي

أسقط ميلان نقطتين في صراع مطاردة نابولي على قمة الدوري الإيطالي بتعادل سلبي مع كريمونيسي على ملعب جيوفاني زيني بمدينة كريمونا في الجولة 14.

التعادل وصل بالروسونيري لـ 30 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن نابولي الذي تفوق على إمبولي بنتيجة 2-0 محققا فوزه العاشرة على التوالي.

وحقق كريمونيسي تعادله الثالث على التوالي والسابع في الموسم ليصل للنقطة السابعة في الدوري ظل بها في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب.

وتتواصل معاناة ميلان في الجولات الأخيرة خارج أرضه إذ تعادل في 3 وخسر 1 في أول 14 جولة، بعدما تعادل في 4 وخسر 1 في الموسم الماضي بأكمله.

التشكيل

بدأ ماليك تشاو لأول مرة أساسيا بعدما خاض من قبل 7 دقائق كبديل في مركز ظهير الأيمن.

كما بدأ ديفوك أوريجي وفودي بالو توريه عوضا عن أوليفييه جيرو وثيو هيرنانديز بسبب غيابهما للطرد وتراكم البطاقات على الترتيب.

وصف المباراة

أولى الفرص الخطيرة جاءت في الدقيقة 24 بعد عرضية من جونيور ميسياس وتسديدة مباشرة من براهيم دياز مرت أعلى العارضة.

وبعد دقيقتين أهدر ديفوك أوريجي فرصة ذهبية بتسديدة ضعيفة تصدى لها الحارس ماركو كارنيسكي بقدمه.

في الدقيقة 36، أبعد كارنيسكي ببراعة رأسية ماليك تشاو، ثم بعد 3 دقائق تصدى الحارس الشاب بطريقة رائعة لتسديدة على الطائر من ميسياس من داخل منطقة الجزاء.

في الشوط الثاني سجل ديفوك أوريجي هدفا في الدقيقة 56 لكن بعد العودة لتقنية الفيديو أُلغي الهدف بداعي تسلل البلجيكي.

أوريجي يسجل هدفاً لميلان ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل.. شاهد اللقطة#أبوظبي_الرياضية Premium 1 #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/K1qC8H7Nnf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 8, 2022

ورغم مشاركة رافائيل لياو وشارل دي كيتلاري وماركو لازتيتش في الدقائق التالية لم يستطع البدلاء فك شفرة دفاع أصحاب الأرض لينتهي اللقاء بتعادل سلبي.