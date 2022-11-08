في آخر مباراة له مع برشلونة.. طرد بيكيه

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 23:42

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه

تعرض جيرارد بيكيه مدافع برشلونة للطرد بين شوطي مباراة فريقه أمام أوساسونا في الدوري الإسباني.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

ويلعب برشلونة أمام أوساسونا في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وبين شوطي المباراة ذهب بيكيه إلى حكم للاعتراض على قراراته في الشوط الأول ومنها طرد روبرت ليفاندوفسكي.

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ليطرد الحكم بيكيه بين الشوطين في آخر مباراة له مع برشلونة.

وأعلن جيرارد بيكيه اعتزاله كرة القدم قبل عدة أيام، وأن مباراة برشلونة الحالية مع أوساسونا هي الأخيرة له مع البارسا.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متأخرا في النتيجة بهدف دون رد، وخرج أيضا المهاجم ليفاندوفسكي بعدما تعرض للطرد في الدقيقة 30.

بيكيه الدوري الإسباني برشلونة
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