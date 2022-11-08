حازم إمام: ما يثار عن رحيل كلاتنبرج من لجنة الحكام غير صحيح

نفى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ما يثار حول رحيل مارتن كلاتنبرج من منصبه كرئيس للجنة الحكام.

وتحدث حازم إمام عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "ما يثار عن رحيل كلاتنبرج من منصبه غير صحيح".

وواصل "حينما جاء إلى مصر سألته هل تريد أن يساعدك أي شخص فوافق على اقتراحي وبعد قدومه في ختام الموسم الماضي قال إنه لا يريد أي شخص ليساعده في عمله".

وأكد "كلاتنبرج له كامل الحرية والصلاحيات في عمله ولا أحد يتدخل فيما يقوم به".

وأتم حازم إمام "بعد كل يظهر أحد الأشخاص ويقول إن كلاتنبرج سيرحل وهذا غير صحيح على الإطلاق".

ويتولى كلاتنبرج مهمة رئاسة لجنة الحكام منذ ختام الموسم الماضي من الدوري.

ومنذ قدومه إلى مصر عهد الحكم الإنجليزي السابق إلى نشر فيديو مع نهاية كل جولة من الدوري يظهر فيها تسجيلات الحكام ومناقشاتهم حول القرارات الجدلية ورأيه فيها.