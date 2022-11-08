كلوب: فشلي في التوقيع مع سون أحد أكبر الأخطاء في حياتي

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 23:02

كتب : FilGoal

سون وكلوب

اعترف يورجن كلوب بارتكابه خطأ كبيرا في حياته بعدما فشل في التوقيع مع سون هيونج مين لاعب توتنام.

وكان النجم الكوري الجنوبي قريبا من الانتقال إلى بروسيا دورتموند تحت قيادة يورجن كلوب قبل أن يختار اللعب بصفوف باير ليفركوزن موسيمن لينضم في 2015 إلى توتنام.

وقال كلوب لوسائل إعلام كورية جنوبية: "كان من الممكن أن يكون الأمر مختلفا تماما لو وقع لدورتموند".

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وتابع "أحد الأخطاء الكبيرة في حياتي هو أنني لم أوقع معه. لاعب متميز من الطراز العالمي وواحد من أفضل المهاجمين في العالم".

Son Heung-min became a global brand at Leverkusen but still faces difficult return | Tottenham Hotspur | The Guardian

اختيار سون

وقال سون في وقت سابق عن فشلا انتقاله إلى دورتموند: "أردت البقاء في الدوري الألماني وكان ليفركوزن ودورتموند يريدان التعاقد معي".

وواصل "كلا الفريقين كان يلعبان في دوري أبطال أوروبا لكنني اعتقدت أن دورتموند سيستخدم التناوب بين اللاعبين أكثر من ليفركوزن. لهذا السبب اخترت ليفركوزن على دورتموند. كان من المهم حقا أن ألعب بانتظام في هذا التوقيت".

وانضم سون إلى توتنام في صيف 2015 وشارك خلال 344 وسجل 136 هدفا وصنع 76 بجميع المسابقات.

يورجن كلوب سون هيونج مين
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