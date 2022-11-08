خبر في الجول – صلاح ينضم لبعثة المنتخب في الكويت وموقف المحترفين.. ووصول تريزيجيه

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 23:18

كتب : بسام أبو بكر

روي فيتوريا مع محمد صلاح - مران منتخب مصر قبل مواجهة ليبيريا

تقرر سفر محمد صلاح قائد منتخب مصر من إنجلترا إلى دبي قبل انضمامه لمعسكر الفراعنة بعد ذلك استعدادا لملاقاة بلجيكا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن صلاح سوف يخوض مباراة ليفربول وساوثامبتون السبت المقبل ومنها يتوجه إلى دبي قبل الالتحاق بمعسكر المنتخب في الكويت.

وفي الوقت ذاته تقرر عمر مرموش من ألمانيا، ومصطفى محمد من فرنسا إلى الكويت مباشرة بعد خوض آخر مباراة مع أنديتهما السبت والأحد المقبل على التوالي أمام هوفنهايم وأجاكسيو.

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فيما يتواجد أحمد حجازي وطارق حامد مع اتحاد جدة حاليا في دبي في معسكر مع فريقيهما ويسافران إلى الكويت مباشرة.

ووصل محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور إلى مصر اليوم الثلاثاء وسينضم لمعسكر الفراعنة خلال 48 ساعة.

ومن المقرر أن يعلن روي فيتوريا قائمة المنتخب كاملة في الـ11 من شهر نوفمبر الجاري.

ويواجه منتخب مصر منافسه بلجيكا في الكويت في الـ18 من شهر نوفمبر الجاري في ظل استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم 2022.

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