منتخب أنجولا يستدعي مابولولو

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 22:33

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - فيوتشر - مابولولو

وجه الجهاز الفني لمنتخب أنجولا الدعوة لكريستافو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده.

واستلم نادي الاتحاد خطابا رسميا من الاتحاد الأنجولي بشأن دعوة مابولولو للانضمام إلى المعسكر المقبل.

ويخوض منتخب أنجولا معسكرا تحضيريا خلال الفترة من 14 نوفمبر الجاري حتى يوم 20 من الشهر ذاته.

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وافتتح مابولولو أهدافه مع نادي الاتحاد هذا الموسم في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري عندما فاز على منافسه طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

وشارك مابولولو خلال 28 مباراة مع نادي الاتحاد وسجل 14 هدفا منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي قادما من أول أغسطس الأنجولي.

وعلى المستوى الدولي خاض صاحب الـ30 عاما 8 مباريات وسجل هدف وحيدا.

مابولولو الاتحاد السكندري
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