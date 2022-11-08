كرة سلة - الأهلي وسبورتنج إلى نهائي دوري سيدات المرتبط

تأهل فريقا الأهلي وسبورتنج إلى نهائي دوري سيدات المرتبط لكرة السلة.

وتغلب الأهلي على سموحة بينما سبورتنج فاز على الجزيرة ليتأهل الفريقان إلى المباراة النهائية.

وكان الأهلي قد حصد لقب النسخة الأخيرة من منافسات دوري المرتبط لسيدات السلة.

وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة برج العرب بحضور جماهيري لأول مرة في كرة السلة بعد غياب.

وتغلب مرتبط سبورتنج على الجزيرة في لقاء الإياب بنتيجة 60-53 ليعوض خسارته في الذهاب بنتيجة 62-44.

وعزز فريق سيدات سبورتنج فوزه على الجزيرة بنتيجة 60-53 بعد فوزه في الذهاب بنتيجة 67-66.

أما الأهلي فحقق فوزه في منافسات المرتبط بنتيجة 60-56 ليعوض خسارته في الذهاب بنتيجة 55-39.

ونجح فريق السيدات تعزيز فوزه بنتيجة 92-64 بعد الفوز ذهابا 84-66.

ويلعب سموحة أمام الجزيرة في تحديد المركزين الثالث والرابع بينما يواجه الأهلي فريق سبورتنج في المباراة النهائية.

وتقام منافسات النهائي في القاهرة يومي 13 و15 من نوفمبر الجاري.

وفي حال اللجوء إلى مباراة فاصلة سيقام اللقاء يوم 16 من الشهر نفسه.