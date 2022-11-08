الفوز العاشر تواليا.. نابولي يبتعد في الصدارة بثنائية أمام إمبولي

حقق نابولي فوزه العاشر على التوالي في الدوري الإيطالي بتخطي عقبة إمبولي بنتيجة 2-0 في الجولة 14 من المسابقة في المباراة التي أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

سجل ثنائية نابولي: إرفينج لوزانو وبيوتر زيلينسكي.

وللمرة الثالثة في تاريخ نابولي يحقق الفريق 10 انتصارات متتالية بالدوري الإيطالي، بعد 2017 والتي حقق خلالها الفريق 13 انتصارا ثم 2018 وحقق خلالها الفريق 10 انتصارات وكلاهما تحت قيادة ماوريسيو ساري.

الفوز رفع رصيد البارتينوبي لـ 38 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ميلان بشكل مؤقت.

بينما توقف رصيد إمبولي عند 14 نقط في المركز الرابع عشر.

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الشوط الأول شهد تسديدات من نابولي ودون أي تسديدة من إمبولي.

في الشوط الثاني شارك إرفينج لونزاو بدلا من جياكومو راسبادوري في الدقيقة 64 وبعد 5 دقائق سجل من ركلة جزاء هدف تقدم الفريق الجنوبي.

وأصبح نابولي أكثر فريق يسدد له لاعبين ركلات جزاء في موسم 2022-23 بين الدوريات الخمس الكبرى وهم: لوزانو وماتيو بوليتانو وفيكتور أوسيمين وخيفيتشا كفاراستخيليا وزيلينسكي.

وفي الدقيقة 74 أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه سيباستيانو لوبيرتو لتزداد المباراة صعوبة على الضيوف.

وفي الدقيقة 88 أرسل لوزانو عرضية قوية أودعها البولندي زيلينسكي بتسديدة مباشرة في الشباك مؤكدا انتصار فريقه وضمان الصدارة حتى نهاية العام.