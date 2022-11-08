انتهت الدوري الإيطالي - كريمونيسي (0) (0) ميلان.. تعادل سلبي
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 21:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كريمونيسي وميلان في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.
ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 29 نقطة.
بينما يحتل كريمونيسي المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط والفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 57: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي تسلل المهاجم البلجيكي
ق 56: جوووووووول أوووووريجي.. يسجل الهدف الأول لميلان
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: تسديدة على الطائر من ميسياس يتصدى لها الحارس من جديد
ق 36: رأسية قوية من ماليك تشاو يتصدى لها الحارس ببراعة.
ق 26: بينية رائعة من ريبيتش إلى أوريجي الذي انفرد وسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس بقدمه.
ق 23: عرضية من ميسياس إلى براهيم دياز الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.
بداية اللقاء