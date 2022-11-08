انتهت الدوري الإيطالي - كريمونيسي (0) (0) ميلان.. تعادل سلبي

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كريمونيسي وميلان في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

بينما يحتل كريمونيسي المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط والفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 57: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي تسلل المهاجم البلجيكي

ق 56: جوووووووول أوووووريجي.. يسجل الهدف الأول لميلان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: تسديدة على الطائر من ميسياس يتصدى لها الحارس من جديد

ق 36: رأسية قوية من ماليك تشاو يتصدى لها الحارس ببراعة.

ق 26: بينية رائعة من ريبيتش إلى أوريجي الذي انفرد وسدد كرة ضعيفة تصدى لها الحارس بقدمه.

ق 23: عرضية من ميسياس إلى براهيم دياز الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

بداية اللقاء

الدوري الإيطالي ميلان كريمونيسي
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