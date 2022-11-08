بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يوقف زحف دورتموند نحو صدارة الدوري الألماني

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

عمر مرموش مباراة فولفسبورج ودورتموند

أوقف فولفسبورج زحف منافسه بروسيا دورتموند نحو صدارة الدوري الألماني.

وفاز فولفسبورج على دورتموند بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 14.

وسجل ميكي فان دي فين هدف فولفسبورج الأول قبل أن يضيف لوكاس نميشا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

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وبهذا الفوز رفع فولفسبورج رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد دورتموند عند 25 نقطة في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

وشارك النجم الدولي المصري عمر مرموش خلال 58 دقيقة من المباراة وظهر بمستوى طيب.

أحداث المباراة

بدأ فولفسبورج المباراة بضغط هجومي على مرمى دورتموند، وتصدى حارس مرمى الضيوف لتسديدة صاروخية من عمر مرموش في الدقيقة الثالثة.

وسجل ميكي فان دي فين هدف المباراة الوحيد لـ فولفسبورج برأسية متقنة بعد ركلة ركنية في الدقيقة الخامسة.

وتصدى جريجور كوبل حارس دورتموند لفرصة هدف مؤكد بعد انطلاقة رائعة من عمر مرموش في الدقيقة 23.

وشهدت الدقيقة 40 رأسية خطيرة من جوليان براندت لاعب دورتموند مرت أعلى مرمى فولفسبورج بقليل.

وكاد أن يسجل عمر مروش الهدف الثاني لـ فولفسبورج بتسديدة قوية لكنها مرت بجوار مرمى دورتموند بقليل.

وشهدت الدقيقة 58 خروج عمر مرموش ودخول باتريك ويمر بدلا منه.

وحاول دورتموند تسجيل هدف التعادل لكن كوين كاستيلس حارس فولفسبورج أنقذ رأسية يوسوفا موكوكو الخطيرة.

وسجل لوكاس نميشا الهدف الثاني لـ فولفسبورج مستغلا عرضية جوناس ويند المتقنة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

بروسيا دورتموند عمر مرموش
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