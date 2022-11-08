تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما - منتخب مصر يخسر في الاختبار الأول أمام ليبيا

خسر منتخب مصر تحت 17 عاما أمام نظيره الليبي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام البطولة في الجزائر بين مصر وليبيا والمغرب وتونس ليتأهل بطل المسابقة إلى نهائيات البطولة التي تقام في أبريل 2023.

وتقدم منتخب ليبيا في الدقيقة 37 عن طريق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق علي الفيس.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل عمر سيد معوض هدف التعادل من ركلة جزاء.

في الشوط الثاني، وبعد تشتيت خاطئ من الدفاع المصري سجل علي الفيس هدفه الثاني بتسديد من داخل المنطقة في الدقيقة 58.

الدقائق الأخيرة شهدت ضغطا قويا من منتخب مصر وسُجل هدفا ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 81.

وفقد منتخب مصر بقيادة مدربه محمد وهبة أول 3 نقاط في التصفيات.

وتفوق منتخب المغرب على نظيره التونسي في افتتاح المسابقة بنتيجة 2-0.

وسجل ثنائية منتخب المغرب كل من: عبد الحميد معالي في الدقيقة 56 من ركلة جزاء وإسماعيل بختي في الدقيقة 86.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره التونسي في الجولة الثانية يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر الجاري.

ثم يختتم مواجهاته بلقاء المغرب في الرابع عشر من نفس الشهر.