تشكيل برشلونة - بيكيه على مقاعد البدلاء أمام أوساسونا.. وكريستينسن أساسي

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 21:22

كتب : FilGoal

برشلونة

يجلس جيرارد بيكيه مدافع برشلونة على مقاعد بدلاء الفريق أمام أوساسونا ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة ضيفا على أوساسونا بتغيير وحيد عن مواجهة ألميريا الأخيرة.

وينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة من 13 جولة خاضهم الفريق وبفارق نقطتين عن ريال مدريد.

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وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستننسن - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - بيدري

الهجوم: عثمان ديمبيلي - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - شادي رياض - إريك جارسيا - جيرارد بيكيه - هيكتور بيليرين - مارك كاسادو - جافي - بابلو توري - رافينيا - أنسو فاتي

وتعتبر مواجهة أوساسونا هي الأخيرة لبرشلونة في الدوري قبل انطلاق كأس العالم.

بينما المواجهة المقبلة في الدوري الإسباني ستكون في الجولة 15 من المسابقة يوم 31 من شهر ديسمبر المقبل.

الدوري الإسباني برشلونة أوساسونا
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