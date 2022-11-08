فيديو في الجول - حقيقة تغيير قانون كأس العالم بسبب مباراة مصر وأيرلندا
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 21:16
كتب : محمد سمير
بالتأكيد سمعت يوما ما عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غير أحد قوانينه بسبب ما قام به لاعبو منتخب مصر في كأس العالم 1990.
تقول القصة إن هاني رمزي ظل يعيد الكرة إلى أحمد شوبير الذي كان يهدر الوقت أمام أيرلندا في المونديال.
وبعدها قرر فيفا عدم أحقية الحارس بإمساك الكرة طالما عادت من زميله.
فهل هذا حقيقي؟ وهل تسبب منتخب مصر في تغيير القانون؟
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