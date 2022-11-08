كرة طائرة - الأهلي والزمالك يواصلان انتصاراتهما في الدوري

واصل فريقا الأهلي والزمالك تحقيق الانتصارات في الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة دوري الرجال.

وتغلب الزمالك على إيسترن كومباني بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبنفس النتيجة نجح الأهلي في تحقيق الفوز على مصر للبترول في الجولة الثانية.

وتقام منافسات الجولة الثالثة يوم السبت المقبل، إذ يواجه الزمالك فريق سموحة بينما يلعب الأهلي أمام بتروجت.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الثلاثاء 13 من شهر ديسمبر المقبل.

وتم تقسيم أندية الدوري الممتاز على مجموعات وفقا للمستويات والمعايير المنصوص عليها.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - إيسترن كومباني - دلفي - المنيا - الإعلاميين.

المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري - الطيران - الزهور - سبورتنج - 6 أكتوبر - الصيد.

المجموعة الثالثة: الأهلي - بتروجت - مصر للبترول - الترسانة - الإسكندرية للبترول - بنها.

المجموعة الرابعة: طلائع الجيش - هليوبوليس - الشمس - القناة - الداخلية - جزيرة الورد.

وتصعد الفرق الحاصلة على المراكز من الأول إلى الثالث من كل مجموعة إلى الدور الثاني.

وكان الزمالك قد جمع ثنائية المسابقات المحلية الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر.

بينما حقق الأهلي لقب بطولة إفريقيا للأندية.