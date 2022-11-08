تشكيل ميلان - تشاو يبدأ لأول مرة أمام كريمونيسي.. توريه وأوريجي أساسيان

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

احتفال فريق ميلان بالهدف أمام سامبدوريا

يبدأ مالك تشاو أساسيا لأول مرة في تشكيل ميلان الذي يحل ضيفا على كريمونيسي في الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

ويعوض ديفوك أوريجي غياب أوليفييه جيرو في هجوم الروسونيري، بعدما طُرد الفرنسي في الجولة الأخيرة عقب احتفاله بهدف الفوز القاتل على سبيزيا.

ويتواجد أيضا السنغالي فودي بالو توريه في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب ثيو هيرنانديز الموقوف لتراكم البطاقات.

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تشكيل ميلان أمام كريمونيسي:

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

الدفاع: مالك تشاو – سيمون كيير – فيكايو توموري – فودي بالو توري

الوسط: ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر

أمامهما: جونيور ميسياس – براهيم دياز – أنتي ريبيتش

الهجوم: ديفوك أوريجي

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ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 29 نقطة.

بينما يحتل كريمونيسي المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط والفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن.

تشكيل ميلان ميلان الدوري الإيطالي
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