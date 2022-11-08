بابافسيليو: نعمل على تصحيح الأخطاء.. ونستعد جيدا لمواجهة الاتحاد

يرى نيكوديموس بابافسيليو مدرب غزل المحلة أن فترة التوقف الجارية فرصة جيدة لتصحيح أخطاء فريقه.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط جمعهم خلال 3 مباريات.

وقال بابافسيليو عبر حساب ناديه على فيسبوك: "نحتاج التحضير بشكل جيد خلال الفترة الحالية. لعبنا مباراة ودية جيدة للاعبين الذين شاركوا وحصلوا على الفرصة".

وشدد "نعمل على تصحيح الأخطاء في الوقت الحالي ونحضر لخوض منافسات كأس الرابطة وكذلك نستعد جيدا لمواجهة الاتحاد المرتقبة في مسابقة الدوري".

واختتم "سعيد بأداء اللاعبين خلال مباراة اليوم ونسير في طريقنا بشكل جيد نحو الأهداف المرجوة".

وفاز غزل المحلة على المنصورة بهدفين دون رد في مباراة ودية ضمن تحضيرات الفريقين للمنافسات المقبلة.