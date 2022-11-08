منتخب مصر يخوض التدريب الثاني استعدادا لودية بلجيكا

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدة بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته لليوم الثاني في معسكره المقام بالقاهرة استعدادا لودية بلجيكا.

ويلعب منتخب مصر أمام بلجيكا وديا يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري في مدينة الكويت.

وبدأ المران الذي أقيم باستاد القاهرة بتدريبات بدنية أعقبها بعض الجمل الفنية ثم تقسيمة.

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وشهد مران منتخب مصر تواجد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ومن المنتظر أن يعلن فيتوريا عن أسماء اللاعبين المحترفين في قائمة المنتخب قبل السفر إلى الكويت.

وكان المنتخب قد أعلن استبعاد محمود متولي مدافع الأهلي بسبب إصابة بشد في العضلة الخلفية.

وتعذر انضمام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي بدلا منه بسبب حالة إجهاد.

وانضم خالد صبحي مدافع الاتحاد بدلا من محمود متولي المصاب.

وجاءت نتيجة المسحة التي خضع لها منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا، سلبية لجميع أفراد الجهاز واللاعبين استعدادا لمعسكر نوفمبر والذي انطلق اليوم بالقاهرة.

وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والثانية من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد عواد – محمود جاد.

الدفاع: عمر جابر – أكرم توفيق - خالد صبحي – باهر المحمدي – حسام عبد المجيد – محمود علاء – حسين السيد – عبد الله جمعة.

الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية - إمام عاشور – محمود حمادة – محمد مجدي "أفشة" – عمرو السيسي – أحمد سيد "زيزو" – طاهر محمد طاهر – أحمد عبد القادر – مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

الهجوم: مروان حمدي – محمد شريف – أحمد ياسر ريان.

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