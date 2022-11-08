انتهت تصفيات أمم إفريقيا للناشئين - مصر (1) (2) ليبيا

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وليبيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

وتقام التصفيات في الجزائر.

بإمكانكم مشاهدة المباراة من هنـــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 81: هدف لمنتخب مصر يلغي بداعي التسلل.

ق 58: هدف لمنتخب ليبيا الثاني، عرضية من الجهة وتشتيت خاطئ من الدفاع يستغلها المهاجم الليبي ويسدد كرة قوية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووووول التعادل لمصر.. عمر سيد معوض يسجل التعادل من ركلة جزاء

ق 45+1: ضربة جزااااء لمنتخب مصر

ق 37: ليبيا تتقدم بالهدف الأول في شباك منتخب مصر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية اللقاء

تصفيات أمم إفريقيا للناشئين مصر للناشئين ليبيا
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