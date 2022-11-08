انتهت تصفيات أمم إفريقيا للناشئين - مصر (1) (2) ليبيا
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 19:19
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر وليبيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما.
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ليبيا | تحت 17
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مصر | تحت 17
تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية | تحت 17انتهت 19:15
وتقام التصفيات في الجزائر.
بإمكانكم مشاهدة المباراة من هنـــــــــــــــــــا.
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انتهت
ق 81: هدف لمنتخب مصر يلغي بداعي التسلل.
ق 58: هدف لمنتخب ليبيا الثاني، عرضية من الجهة وتشتيت خاطئ من الدفاع يستغلها المهاجم الليبي ويسدد كرة قوية في الشباك.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: جووووول التعادل لمصر.. عمر سيد معوض يسجل التعادل من ركلة جزاء
ق 45+1: ضربة جزااااء لمنتخب مصر
ق 37: ليبيا تتقدم بالهدف الأول في شباك منتخب مصر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
بداية اللقاء
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