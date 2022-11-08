انتهت في الدوري الألماني - فولفسبورج (2) - (0) بروسيا دورتموند.. 3 نقاط ثمينة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 19:14

كتب : FilGoal

عمر مرموش

يلعب فولفسبورج ضد بروسيا دورتموند في مباراة ضمن الجولة 14 من الدوري الألماني.

ويتواجد عمر مرموش الجناج الدولي المصري في التشكيل الأساسي لـ فولفسبورج في مواجهة دورتموند.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فولفسبورج ودورتموند.

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نهاية المباراة

ق2+90 لوكاس نميشا يسجل الهدف الثاني لـ فولفسبورج مستغلا عرضية جوناس ويند المتقنة

ق79 هجمة خطيرة من دورتموند تنتهي بتسديدة بجوار مرمى فولفسبورج

ق60 تسديدة قوية من جوناس ويند ينقذها حارس مرمى دورتموند

ق58خروج عمر مرموش ودخول باتريك ويمر بدلا منه

ق56 تصدي جديد من حارس مرمى فولفسبورجخروج عمر مرموش ودخول باتريك ويمر بدلا منه

ق55 ضربة حرة من منطقة خطيرة لدورتموند تُسدد مباشرة ينقذها حارس المرمى

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق41 تسديدة رائعة من مرموش تمر بجوار مرمى دورتموند بقليل

ق40 رأسية خطيرة من جوليان براندت تمر أعلى مرمى فولفسبورج بقليل

ق30 فرصة خطيرة لـ فولفسبورج يتصدى لها دفاع دورتموند في اللحظات الأخيرة

ق23 انطلاقة رائعة من مرموش نحو مرمى دورتموند وتسديدة قوية ينقذها حارس دورتموند

ق18 فرصة جديدة لبروسيا دورتموند ياصدى لها حارس فولفسبورج

ق15 عرضية خطيرة من بروسيا دورتموند يبعدها دفاع فولفسبورج

ق5 ميكي فان دي فين يسجل الهدف الأول لـ فولفسبورج برأسية متقنة بعد ركلة ركنية

ق3 حارس مرمى بروسيا دورتموند ينقذ هدف مؤكد بعد تسديدة عمر مرموش القوية ويحولها لركلة ركنية

انطلاق المباراة

عمر مرموش فولفسبورج
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