جوارديولا: هالاند لا يزال غير لائق بالشكل المثالي.. ولا تعاقدات في يناير

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن إيرلينج هالاند لا يزال غير لائق بالشكل المثالي لخوض المباريات.

ويستعد مانشستر سيتي للعب أمام تشيلسي مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الرابطة الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "هدفنا هو الفوز بالمباراة وأن يكون الأداء جيدا قدر المستطاع".

وبسؤاله عن هالاند أجاب "هو غير لائق بالشكل المثالي حتى الآن، ولكن سنرى غدا ويوم السبت".

وأضاف جوارديولا "هالاند يتحسن بشكل ملحوظ وسوف نرى ما سيحدث، أي شيء ممكن أن يحدث خلال أسبوع أو 10 مباريات".

أما عن كالفين فيليبس فأوضح "سيكون في قائمة الفريق غدا الأربعاء".

واختتم جوارديولا تصريحاته "لا توجد لدينا خطة للتعاقد مع أي لاعب في يناير، نمتلك قائمة جيدة".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في مسابقة الدوري عقب خوض 13 مباراة برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر.

وغاب هالاند عن مواجهة ليستر سيتي في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري بسبب الإصابة.

وشارك هالاند في 26 دقيقة من مواجهة سيتي أمام فولام الأخيرة في الدوري وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 97 من ركلة جزاء.