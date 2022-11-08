مران الزمالك - برنامج خاص لـ شلبي وتصعيد الناشئين.. وراحة 4 أيام

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريبات اليوم الثلاثاء.

مصطفى شلبي النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث البرتغالي مع اللاعبين عن أهمية الفترة الحالية من أجل التجهيز والاستعداد للمباريات المقبلة.

وتتوقف مسابقة الدوري في الوقت الحالي بسبب إقامة مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري.

ووضع الجهاز الفني للزمالك برنامجا تدريبيا خاصا لمصطفى شلبي على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وخاض مصطفى شلبي الفقرة التدريبية داخل صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي وأدى بعض التدريبات التأهيلية الخاصة.

وفضل الجهاز الفني للفريق عدم مشاركة شلبي في التدريبات الجماعية والاكتفاء فقط بأداء التدريب في الجيمانيزيوم، على أن ينتظم في تدريبات الفريق المقبلة.

وسيتم استئناف مسابقة الدوري يوم 23 من الشهر الجاري بثلاث مباريات مؤجلة.

بينما يعود الزمالك للمباريات من جديد يوم 26 من شهر نوفمبر عند مواجهة المصري في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويلعب بعدها الزمالك أمام المصري مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل ولكن هذه المرة في منافسات الدوري.

وشهد مران الفريق الأول مشاركة كل من مصطفى شكري ظهير أيسر 2001 ومحمد خضري لاعب وسط 2002 وأحمد محمود ظهير أيمن 2003 ومصطفى بسيوني لاعب وسط 2003.

وفي نفس الوقت شارك في التدريبات كل من محمد طارق وحاتم سكر وثنائي فريق الشباب بالنادي.

وقرر فيريرا منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام من بعد غد الخميس الموافق 10 نوفمبر الجاري.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.