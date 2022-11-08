الدوري الألماني - مرموش أساسي في مواجهة بروسيا دورتموند

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 18:45

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

أعلن نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج تشكيل فريقه لمواجهة بروسيا دورتموند في الجولة 14 من الدوري الألماني.

ويتواجد عمر مرموش الجناج الدولي المصري في التشكيل الأساسي لـ فولفسبورج في مواجهة دورتموند.

وسيشارك مرموش في مباراته الـ16 مع فولفسبورج منذ بداية الموسم الحالي في جميع المسابقات.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: كوين كاستيلز.

الدفاع: بوتي باكو - سيباستيان بورناو - ميكي فان دي فين - باولو أوتافيو.

الوسط: فيليكس نميتشا - ماكسيميليان أرنولد - يانيك جيرهاردت - عمر مرموش - جاكوب كامينيسكي.

الهجوم: لوكاس نميتشا.

وكان مرموش قد سجل 3 أهداف خلال 15 مباريات لعبها مع فولفسبورج منذ بداية الموسم الحالي.

صاحب الـ 23 عاما افتتح سجله التهديفي في الدوري الألماني بقميص فولفسبورج أمام فريقه السابق شتوتجارت في لقاء ناري بالجولة الماضية (الثامنة) انتهى بفوز الفولفي بنتيجة 3-2 على ملعب فولفكسفاجن أرينا.

وكان مرموش قد شارك مع شتوتجارت الموسم الماضي في 23 مباراة وسجل ثلاثة أهداف وصنع 5 آخرين.

ويحتل فولفسبورج المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد بروسيا دورتموند في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

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