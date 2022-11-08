جراحة ناجحة لـ الونش في إنجلترا بعد إصابة وتر العضلة الخلفية

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 18:39

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش

أجرى محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك عملية جراحية ناجحة في إنجلترا بعد إصابته في وتر العضلة الخلفية.

وتعرض الونش للإصابة خلال مباراة سموحة بـ افتتاح مسابقة الدوري الممتاز في 19 أكتوبر الماضي.

وكشف أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن إجراء جراحة ناجحة للونش في إنجلترا.

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وتواصل أمير مرتضى مع الونش وشدد على أن اللاعب في حالة جيدة بعد الجراحة التي خضع لها.

وأشار أمير مرتضى إلى أن هناك تنسيق مستمر من جانب إدارة الكرة و الجهاز الطبي للفريق والطبيب المعالج للونش في إنجلترا للاطمئنان على حالته.

وأعلن الزمالك في وقت سابق أن الونش سيغيب لفترة تتراوح من 4 إلى 6 شهور بسبب الإصابة.

وتتوقف مسابقة الدوري في الوقت الحالي بسبب إقامة مؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ حتى يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري.

وسيتم استئناف مسابقة الدوري يوم 23 من الشهر الجاري بثلاث مباريات مؤجلة.

بينما يعود الزمالك للمباريات من جديد يوم 26 من شهر نوفمبر عند مواجهة المصري في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويلعب بعدها الزمالك أمام المصري مجددا يوم 1 ديسمبر المقبل ولكن هذه المرة في منافسات الدوري.

الدوري المصري الزمالك الونش
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