ناجلسمان يكشف غياب مولر عن بايرن ميونيخ من أجل كأس العالم

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 18:21

كتب : FilGoal

توماس مولر - بايرن ميونيخ وبرشلونة

كشف جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ عن غياب توماس مولر مهاجم الفريق عن المباراتين المقبلتين من أجل كأس العالم.

توماس مولر

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ويلعب بايرن ميونيخ مساء اليوم الثلاثاء أمام بريمن ومواجهة أخرى أمام شالكة مساء السبت.

ويعاني مولر من مشكلة في الفخذ ويخشى اللاعب أن تتفاقم الإصابة قبل منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

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وقال ناجلسمان في المؤتمر الصحفي: "مولر في تحسن ويمكننا اختباره في مباراة شالكة".

وتابع "أريد أن أمنحه السلام قبل منافسات كأس العالم، هذا يمثل مخاطرة كبيرة بالنسبة لي وليس منطقا كافيا".

وكشف ناجلسمان "فرصة الإصابة موجودة بالفعل إذا بدأ مبكرا الآن، وبما أن الجميع لائقون فلا داعي للمخاطرة لأن هذا في مصلحته".

ويتوخى بايرن ميونيخ الحذر بشأن مولر الذي يريد خوض كأس العالم للمرة الرابعة ولا يزال لديه فرصة للحصول على دقائق من اللعب أمام عمان يوم 16 نوفمبر.

وغاب مولر عن مباريات الدوري الألماني منذ مواجهة باير ليفركوزن التي سجل فيها الفريق هدفا وصنع آخر.

وشارك مولر في 55 دقيقة مع بايرن ميونيخ في أكتوبر في فوز فريقه على فيكتوريا بلزن وبرشلونة.

بايرن ميونيخ توماس مولر
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