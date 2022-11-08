عمر رياض مديرا تنفيذيا لشركة الكرة بنادي غزل المحلة
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 17:54
كتب : هاني العوضي
قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة أسامة خليل تعيين عمر رياض مديرا تنفيذيا للشركة.
وأوضحت شركة غزل المحلة لكرة القدم أن القرار جاء ضمن خطوات الهيكلة الإدارية للشركة التي استقر مجلس الإدارة على إجراءها خلال الفترة المقبلة.
وسبق وأن لعب عمر رياض في صفوف قطاع الناشئين في نادي غزل المحلة، كما كان عضوا في مجلس إدارة نادي حرس الحدود.
كما قررت شركة الكرة بنادي غزل المحلة تشكيل لجنة للمراجعة والحوكمة لمراجعة كافة الشئون المالية والإدارية للشركة منذ إنشاءها قبل عامين.
وقدم فريقغزل المحلة عروضا جيدة خلال الجولات الثلاث الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد التعادل مع المقاولون العرب والفوز على الإسماعيلي وأسوان.
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