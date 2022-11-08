بلال مظهر يزين قائمة منتخب الشباب

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 17:45

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب أمام الكويت

ضم محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، بلال مظهر عبد الرحمن لاعب باناثينايكوس اليوناني وهداف دوري أبطال أوروبا للشباب في قائمة المنتخب.

ويتصدر بلال مظهر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للشباب برصيد 9 أهداف منهم خمسة تم تسجيلهم في مباراة واحدة.

واسبتعد الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من عبد الرحمن رشدان وماجد هاني ويوسف حسن بسبب تعرضهم للإصابة.

أخبار متعلقة:
استبعاد ثلاثي منتخب الشباب للإصابة.. واعتذار صلاح باشا والثنائي المحترف عن الانضمام للمعسكر منتخب الشباب يستقر على إقامة وديتين في معسكر نوفمبر وداعا بيكيه.. برشلونة يسدل الستار على أسطورته بثنائية في شباك ألميريا بعدما كرر ما فعله جده.. دانييل مالديني يسجل في شباك ميلان

وتلقى منتخب الشباب اعتذارا من مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادبخ وصلاح باشا لاعب أودينيزي عن الانضمام للمعسكر لارتباطهم بمباريات رسمية.

وجاءت قائمة منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد - محمد عادل أمين - مصطفى مخلوف - كريم أحمد نبيل

الدفاع: خالد محمد عوض - محمود بسيوني - عمر فايد - عبد الرحمن جودة - محمد كمال - إسلام المتوالي - أحمد رضا - إياد العسقلاني - يوسف شعبان - كريم الدبيس - رأفت خليل.

الوسط: طارق علاء - محمد فارس - أحمد بيومي - أحمد علي أمين - ميدو نبيل - محمد حمدي - رامز حفظ الله - محمود علي - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - عبد الرحمن أحمد زكي.

الهجوم: أحمد شريف - بلال مظهر - فارس حاتم - عبد الرحمن الفيومي - محمود أحمد مرسي.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 قد استقر على خوض مواجهتين وديتين في المعسكر المقرر انطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويستعد المنتخب المصري للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من اتحاد إفريقي، من أجل الاتفاق على مباريات ودية لمنتخب الشباب خلال الشهر الجاري.

وأرسل الاتحاد المصري خطابا إلى اتحاد جامبيا لكرة القدم لتنظيم مباراة ودية بين المنتخبين للشباب.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.

منتخب مصر للشباب محمود جابر بلال مظهر عبد الرحمن
نرشح لكم
مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول كواليس تعذر انضمام ياسر إبراهيم استبعاد ثلاثي منتخب الشباب للإصابة.. واعتذار صلاح باشا والثنائي المحترف عن الانضمام للمعسكر الاستدعاء الأول.. انضمام خالد صبحي لمعسكر منتخب مصر بدلا من ياسر إبراهيم الأهلي يعلن تعذر انضمام ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر بديلا لمتولي.. استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر مواعيد مباريات الثلاثاء 8 نوفمبر.. مصر للناشئين وبرشلونة ومواجهة صعبة لمرموش إصابة محمود متولي واستبعاده من معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهة بلجيكا.. منتخب مصر يخوض مران الأول
أخر الأخبار
عمر رياض مديرا تنفيذيا لشركة الكرة بنادي غزل المحلة 4 دقيقة | الكرة المصرية
بلال مظهر يزين قائمة منتخب الشباب 13 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول كواليس تعذر انضمام ياسر إبراهيم 56 دقيقة | الكرة المصرية
استبعاد ثلاثي منتخب الشباب للإصابة.. واعتذار صلاح باشا والثنائي المحترف عن الانضمام للمعسكر ساعة | منتخب مصر
أحدهم ولد في مصر.. قصة 3 أفارقة في قائمة أستراليا لـ كأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
إيتو: الكاميرون ستحقق كأس العالم على حساب المغرب ساعة | قطر 2022
تحديد موعد بداية الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
خالد صبحي: لا يهمني كيف انضممت لـ منتخب مصر.. سأستغل الفرصة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية ورقم تاريخي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام توتنام 2 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي 3 تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 4 انتهت - تعرف على نتائج قرعة البطولات الأوروبية