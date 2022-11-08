بلال مظهر يزين قائمة منتخب الشباب

ضم محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003، بلال مظهر عبد الرحمن لاعب باناثينايكوس اليوناني وهداف دوري أبطال أوروبا للشباب في قائمة المنتخب.

ويتصدر بلال مظهر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للشباب برصيد 9 أهداف منهم خمسة تم تسجيلهم في مباراة واحدة.

واسبتعد الجهاز الفني لمنتخب الشباب كل من عبد الرحمن رشدان وماجد هاني ويوسف حسن بسبب تعرضهم للإصابة.

وتلقى منتخب الشباب اعتذارا من مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادبخ وصلاح باشا لاعب أودينيزي عن الانضمام للمعسكر لارتباطهم بمباريات رسمية.

وجاءت قائمة منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد نادر السيد - محمد عادل أمين - مصطفى مخلوف - كريم أحمد نبيل

الدفاع: خالد محمد عوض - محمود بسيوني - عمر فايد - عبد الرحمن جودة - محمد كمال - إسلام المتوالي - أحمد رضا - إياد العسقلاني - يوسف شعبان - كريم الدبيس - رأفت خليل.

الوسط: طارق علاء - محمد فارس - أحمد بيومي - أحمد علي أمين - ميدو نبيل - محمد حمدي - رامز حفظ الله - محمود علي - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - عبد الرحمن أحمد زكي.

الهجوم: أحمد شريف - بلال مظهر - فارس حاتم - عبد الرحمن الفيومي - محمود أحمد مرسي.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 قد استقر على خوض مواجهتين وديتين في المعسكر المقرر انطلاقه خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويستعد المنتخب المصري للشباب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تحتضنها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من اتحاد إفريقي، من أجل الاتفاق على مباريات ودية لمنتخب الشباب خلال الشهر الجاري.

وأرسل الاتحاد المصري خطابا إلى اتحاد جامبيا لكرة القدم لتنظيم مباراة ودية بين المنتخبين للشباب.

وكان منتخب الشباب قد حصل على وصافة البطولة العربية والتي أقيمت في السعودية.

وخسر منتخب الشباب وقتها من المنتخب السعودي بركلات الترجيح.