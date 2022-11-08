مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول كواليس تعذر انضمام ياسر إبراهيم

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 - 17:02

كتب : أحمد الخولي

ياسر إبراهيم في مران الأهلي

كشف منتخب مصر كواليس تعذر انضمام ياسر إبراهيم مدافع الأهلي إلى معسكر الفراعنة رغم الاستدعاء.

وأعلن منتخب مصر في وقت سابق صباح اليوم استدعاء ياسر إبراهيم للمنتخب ليحل محل المصاب محمود متولي.

أوضح الأهلي بعدها تعذر انضمام مدافعه بسبب الإجهاد ليعلن المنتخب بعدها انضمام خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري.

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وقال مصدر من منتخب مصر لـFilGoal.com: "الجهاز الفني اتفق على ضم ياسر إبراهيم بعد إصابة متولي".

وأضاف "تم إبلاغ الأهلي في العاشرة من صباح اليوم وقت التدريب باستدعاء اللاعب".

وتابع "الأهلي رد بالموافقة بعدها بعد إبلاغ اللاعب، ثم بعد مرور بضع ساعات اتصل سيد عبد الحفيظ بجهاز المنتخب ليبلغنا باعتذار النادي واللاعب بسبب شعوره بالإجهاد مع الحمل التدريبي الزائد".

وأتم "وثقنا في حديث النادي الأهلي ولم نستدع اللاعب للخضوع للفحص الطبي وعلى أساسه قررنا ضم خالد صبحي".

وكانت المشاركة الأخيرة لياسر إبراهيم صاحب الـ 29 عاما مع منتخب مصر في مباراة كوريا الجنوبية الودية يوم 14 يونيو الماضي والتي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدفا واحد.

وأدى منتخب مصر مرانه الأول في معسكر شهر نوفمبر أمس الإثنين على استاد القاهرة.

ويقسم المعسكر إلى فترتين الأولى من 7 إلى 11 نوفمبر والثانية من 13 إلى 18 من نفس الشهر.

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري في الكويت.

ومن المنتظر أن يعلن فيتوريا عن أسماء اللاعبين المحترفين في قائمة المنتخب قبل السفر إلى الكويت.

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